День государственного герба и флага отмечает 10 мая Беларусь

Новости Беларуси. Главный день главных символов независимости. Беларусь отмечает день государственного герба и флага. Традиционно он приходится на второе воскресенье мая.

Символика республики была утверждена указами Президента в 1995 году по итогам референдума.

С праздником соотечественников поздравил президент Александр Лукашенко.

«Наши национальные символы олицетворяют суверенитет страны, ее богатейшую историю и традиции. Непреходящая ценность Государственного герба и Государственного флага проявляется в самые ответственные моменты жизни общества, объединяя белорусов, обеспечивая связь и преемственность поколений», – говорится в поздравлении.

Торжественные церемонии проходят 10 мая по всей стране. Так, в Минске на площади Государственного флага праздник открыли самые юные граждане нашей страны.

Десятки лучших октябрят столицы приняли в пионеры. Пополнились ряды и Белорусского республиканского союза молодежи, а также общественного объединения «Белая Русь». В 70-летие Великой Победы молодежь вместе с ветеранами выпустила в небо воздушное «спасибо» за мирную жизнь в цветах национальной символики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Михаленко, член Белорусской республиканской пионерской организации:

Это для меня счастье. Я теперь буду всем помогать, всех слушаться, хорошо учиться, буду честным и справедливым.

Николай Гуринович, ветеран Великой Отечественной войны:

Государственные символы – это самый большой атрибут нашей республики. Мы преклоняемся перед этими атрибутами, мы их уважаем. И на основе их воспитываем наше подрастающее поколение.