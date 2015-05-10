День Победы в Беларуси: 600 тысяч зрителей и около 250 единиц техники на параде, иностранцы, ветераны и многочисленные «спасибо»

Новости Беларуси. На неделе Беларусь, как и многие другие страны, для которых май 1945 года – особая дата календаря, отметила 70-летний юбилей Победы над нацизмом. Одних только зрителей шествия у стелы «Минск – город-герой» было более 600 тысяч человек.

Как самое яркое шоу 9 мая, парад вобрал в себя множество символов, которые характеризует не только наше отношение к прошлому, но и настоящему, будущему. Наблюдатели отметили и совершенно уникальные элементы, которых раньше никогда не было.

В 2015 году принимающий и командующий парадом объезжали войска в эксклюзивных китайских кабриолетах, подаренных Беларуси.

Участие в шествии приняли, кроме наших стратегических союзников – армейцев из России, – американские военные. А белорусский военпром представил новинки, которые ранее широкой публике не демонстрировались.

Слезы боли и радости, облегчения и воспоминания. Именно такая, полная контрастов, она для каждого из них.

Анатолий Дикович, ветеран Великой Отечественной войны:

Победа, конечно, есть победа. Дорого для нас всех, что мы живые остались.

Мальвина Мельниченко, ветеран Великой Отечественной войны:

Радость, надежда и благодарность.

Николай Журавлев, ветеран Великой Отечественной войны:

Это праздник для всего белорусского народа.

Для всех ветеранов «победа» – не просто слова.

Лидия Волкова, ветеран Великой Отечественной войны:

Я встретила 8 мая утром Победу на пороге Рейхстага.

Что уготовили страшные годы войны и как встречали ту самую, долгожданную победу, сегодня она вспоминает вновь и вновь. Медсестрой в действующей армии Лидия Кондратьевна была с первого до последнего дня войны. Говорит, радость от того, 9 мая 1945 года, помнит, словно это было вчера.

Лидия Волкова, ветеран Великой Отечественной войны:

Пришел замполит и объявил, что немцы капитулируют, победа. Поздравил. Слабость наступила такая, что я, поневоле ноги подкосились, села на ступеньки. Живая, неужели я выжила.

На одном из центральных проспектов столицы как никогда многолюдно. Молодежь, дети и взрослые. Пришли целыми семьями, чтобы вновь поблагодарить героев. Ведь всех объединяют воспоминания и уже ставший таким всенародным праздник. А 2015 год и вовсе знаковый – 70-летие Великой Победы.

Минчане и гости города:

Очень теплые светлые эмоции. Очень рады, что мы пришли сюда всей семьей.

Мы практически каждый год приезжаем в Беларусь в День Победы. Кстати, у моего мужа сегодня День рождения. Да, это правда. И для нас это двойной праздник.

У меня мама воевала. Поэтому праздник очень дорогой.

Официальные празднования начались еще 7 мая. Более 2,5 тысяч гостей, главные из которых – ветераны, собрались во Дворце Республики на торжественном собрании к 70-летию знаковой даты.

Александр Лукашенко отметил: и парады, и праздничные мероприятия – внимание ветераны ценят. Но все-таки мы оказались плохими наследниками.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы не спасли, не удержали ту страну, которую они защищали, и, более того, мы развязали на этой славянской земле непростительную для нас войну. И чем раньше мы это осознаем и сделаем все необходимое, чтобы ее остановить, и покаяться, пока еще живы не только ветераны, но и участники войны, тем лучше будет для нашего поколения.

Речь президента, далее – праздничный концерт. Ту самую, символичную песню «День Победы», зал слушал стоя.

Особенным обещал стать и военный парад. Да и как по-другому – готовились не один месяц.

Синхронность действий, отточенность каждого шага и жеста. Курсанты Минского суворовского училища участие в параде принимают не первый год. К тому же их пешая колонна, как правило, «дает старт» военному параду.

Год 2015-й исключением не стал. А ведь это и почетно, и ответственно одновременно, – признается Роман Ярмошук. В параде участвует во второй раз. Говорит, те первые эмоции помнит до сих пор.

Роман Ярмошук, курсант Минского суворовского военного училища:

Было страшно немного, было тяжело, очень тяжело в прошлом году. Мы были третьим курсом, не очень подготовленными, строевая подготовка не такая.

Еще на репетициях стало понятно: «зажгут». В том числе приглашенные гости. К примеру, американский оркестр – всего около 40 человек. Для бывших союзников СССР в Великой Отечественной, участников антигитлеровской коалиции это дебют на импровизированной минской сцене. Белорусского зрителя их джаз покорил еще во время вечерних репетиций и буквально облетел Интернет.

Майкл Менч, руководитель и дирижер оркестра ВВС США в Европе:

Для нас это хороший опыт. 70 лет назад мы были союзниками. И радостно, что сейчас Беларусь и США могут встретить День Победы вместе, как раньше.

А это уже гости из Поднебесной. Еще одно ноу-хау – так называемые «инспекционные лимузины». Эксклюзивные и самые дорогие за всю историю Китая. А за рулем – белорусский водитель.

Еще «за кадром» военного парад Андрей Степура признается: в пеших колоннах на параде был не единожды, потом пересел за руль «Чайки», теперь первым посчастливилось проехать по улицам белорусской столицы на китайских кабриолетах. Говорит, автомобили мощные – 420 лошадиных сил. Но вот «под контролем» они должны быть всегда.

Андрей Степура, начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 361-ой базы охраны и обслуживания центральных органов военного управления Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Здесь буквально только касаешься – машина либо едет, либо тормозит. Она очень чувствительная из-за того, что очень много лошадиных сил.

И вот те самые китайские раритеты. Уже у стелы «Минск – город-герой». Экземпляры должны были быть единичными и создаваться лишь для лидеров. Сделали исключение только для белорусских коллег.

9 мая на эксклюзивных авто из Китая – Андрей Равков и его заместитель. Приветствуют войска. Кстати, парад первый для нового министра обороны.

И еще одно «впервые». Именно на этот День Победы, в юбилейный год, вся страна замерла на минуту молчания – в 11 часов 8 минут.

Чуть позже глава государства отметит: уроки Великой Отечественной нужно помнить всегда, ведь три миллиона белорусов не вернулись с той страшной войны. Погиб каждый третий.

Александр Лукашенко:

70 лет назад многонациональный советский народ одержал Победу в самой страшной и кровавой войне. Эта Великая Победа спасла нашу Родину от порабощения. Эта Великая Победа освободила Европу. Эта Великая Победа подарила всему миру жизнь и свободу.

Дорогие ветераны Великой Отечественной! Жизнь вашего поколения – подлинный пример доблести, высокого патриотизма и духовного величия. Мы учимся у вас искренне любить Родину и верить в ее будущее. Низкий поклон и безграничная благодарность вам за мир и спокойствие!

Парады – это и дань памяти, и еще одно спасибо. «Спасибо» за мирное небо над головой.

Кстати, проводить парады – традиция давняя. В Советском Союзе они проходили дважды в год: 1 мая и 7 ноября. Причем охватывали они не только столицу СССР, но и города-герои, столицы союзных республик, города, где располагались штабы военных округов, советских флотов и крупных военных соединений.

А вот парады в честь Победы назначались только в юбилейные годы. Да и 9 Мая объявили праздничным днем лишь в 1965 году. До прихода к власти Брежнева этот день широко не отмечался.

Уже в начале 90-ых традиционные парады сохранили разве что Беларусь и Россия. В унисон отметили и 50-ю годовщину Победы.

Двухчасовой парад на Поклонной горе в Москве. Участие в нем приняло 15 тысяч солдат и офицеров.

А это уже кадры белорусской столицы середины 90-ых. Здесь тоже свой «колорит».

Кстати, в свое время именно белорусы ввели так называемый парад мирной техники – своеобразную демонстрацию достижений белорусского машиностроения.

Традиционно в неюбилейные даты 9 Мая проводят шествие ветеранов с возложением к обелиску Победы. И неудивительно. Еще в 1954 году в этом монументальном обелиске словно увековечили слова благодарности. Через семь лет на площади Победы зажгли вечный огонь.

В 2015-м, юбилейном году, в праздничный эпицентр превратился проспект Победителей. Столица принимала военный парад. Свою мощь в который раз продемонстрировала белорусская армия, показали новинки военпрома и то, что модернизировали на отечественных предприятиях.

Более пяти тысяч военнослужащих и около 250 единиц техники. 15 минут праздничного шествия и час – на военный парад. В 2015 году было чем удивить.

Это и рекордное количество участников, в том числе из России и даже Америки, и уникальные автораритеты.

Суворовцы, курсанты Военной академии в военной форме солдат и офицеров тех лет и даже российские гости. Таким стало начало парада. А далее: по белорусскому проспекту проехались гусеничная техника, реактивные системы залпового огня, легендарные «Катюши», бронеавтомобили «Лис».

Много было и дебютантов. К примеру, реактивная система залпового огня «Полонез». Первая, созданная в Беларуси.

А это уже раритетная техника времен Великой Отечественной – 17 единиц. Образцы вооружения частей ПВО – прожектор и две зенитные установки. История каждой машины здесь уникальна.

Воздушные фигуры «пирамида», «пеленг» и «ромб». По-настоящему захватывающими стали выступления военной авиационной техники и войск противовоздушной обороны. Небо над Минском покоряла и пилотажная группа «Белая Русь».

А вот и те самые долгожданные «музыкальные па» от оркестра военно-воздушных сил США. Пусть не джаз, как на репетициях, но эмоций у зрителей уж точно не меньше.

Захватывающим, впрочем, как и всегда, стало выступление белорусской роты почетного караула. А дальше – тоже гордость страны, но уже не из военного сектора. Машины Минских тракторного и автомобильного заводов, техника «Амкодор» и, конечно, белорусские «БелАЗы». Известность продукции этих предприятии уже давно перешагнула за границы страны.

Свои победы Беларуси посвятили и участники спортивно-молодежного шествия – больше трех тысяч человек. Спортсмены, студенты и учащиеся школ искусств.

Военный парад по телевизору смотрели во всех уголках. Пусть не в гуще событий, но впечатления от этого уж точно не меньше. Вот и Иван Иванович в гости к своему соседу пришел специально: и вспомнить военные годы, когда были еще подростками, и обсудить военный парад. Съемочной группе СТВ признаются: впечатляет.

Иван Минкевич, ветеран Великой Отечественной войны:

Смотрим каждый год, от начала до конца.

Тем временем праздничная волна прокатилась по всей стране. В областных центрах прошли парады и праздничные шествия. Брест юбилейный День Победы отметил маршем «семейной памяти». В нем приняли участие около полутора тысяч человек. Потомки тех, кто в Великую Отечественную прошел «дорогами войны», пронесли по центральным улицам города портреты своих героев.

В Гомеле попытались воссоздать атмосферу Дня Победы. Ту, которая была в первые послевоенные годы: песни, танцплощадки 50-ых, а в центре всеобщего внимания – солдаты-победители.

В Гродно празднования впервые сместились с центральной площади к местному «Кургану Славы». Буквально накануне здесь завершилась масштабная реконструкция. В насыщенной программе праздника – выступления духовых оркестров и трансляция кинофильмов о той войне.

А вот в самом северном регионе Беларуси, в Витебске, прошли парад и театрализованное шествие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Торжественным маршем воинских частей и парад-шествием ветеранов Великой Отечественной отметили 9 Мая 2015 года и в Могилеве.

До самого вечера праздник не стихал ни на минуту. Вся Беларусь ждала кульминации 9 Мая – праздничного салюта. 10 минут яркие краски над небом столицы словно писали слова благодарности. Всем тем, без которых этого праздника могло бы попросту не быть.