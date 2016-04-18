Сталин и Минск: как 25-минутное пребывание вождя в городе изменило судьбу белорусской столицы

Эти кадры немецкой кинохроники были сняты в августе 1941 года. Адольф Гитлер пролетает над оккупированным Минском. Из окна своего самолета фюрер с большим вниманием смотрит в сторону Дома Правительства и корпусов университетского городка.

Пройдет четыре года и этот же район предстанет перед другим главным действующим лицом Второй мировой – остановившемся в Минске Иосифом Сталиным. Глава Советского государства редко покидал пределы страны, но в этот раз случай был особый: вождь партии и народа следовал в побежденную Германию, на Потсдамскую конференцию, где предстояло решать будущее нового мира. Путь лежал через Советскую Белоруссию и Минск.

Визит 15 июля 1945 года продлился всего 25 минут, но стал судьбоносным для нашей столицы. Он стал началом жизни нового Минска. О событиях того времени вспоминал тогдашний руководитель республики Пантелеймон Пономаренко: «В предвечерье к минскому вокзалу подошел специальный поезд Главнокомандующего и председателя Совета Министров СССР Сталина. Он поприветствовал минчан и сказал: «Всюду, начиная от Смоленска, всеобщее разрушение». Из поезда уже было видно, что наш город лежал в руинах.

Иван Турлай, автор книги «Минск. Малоизвестные страницы», кандидат экономических наук:

Для Сталина Минск был стратегически важным городом. В июле 1919 года он прибывал в Минске пять дней в качестве уполномоченного Совета обороны и руководил вопросами обороны города в условиях надвигающейся Польской интервенции. 22 года спустя в июне 1941 года Сталин, по воспоминаниям современников, узнав о взятии Минска немецко-фашистскими захватчиками, был настолько сильно взволнован по этому поводу, что несколько дней прибывал в прострации. Надо сказать, что важность, значимость Минска на полях сражений Второй мировой войны в то время понимали и союзники по антигитлеровской коалиции.

Сразу после освобождения Минска, которое Сталин воспринял с особым воодушевлением и отпраздновал вместе с военачальниками как знаменательное событие, вождь получил поздравительное послание от премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля: «С большой радостью я узнал о вашей славной победе – взятии Минска – и о колоссальном продвижении, осуществленном непобедимыми русскими армиями на столь широком фронте».

Но вернемся к июльскому визиту 1945 года, когда была решена судьба Минска как нового большого города, политического и индустриального центра. Одобрив предложения Пономаренко, Сталин задал точку отсчета послевоенной истории белорусской столицы, в которой будут созданы крупные предприятия всесоюзного значения, – тракторный и автомобильный заводы с десятками, а впоследствии сотнями тысяч рабочих, что поспособствует быстрому восстановлению и развитию Минска. Город получит новую планировку и уникальную застройку.

Иван Турлай, автор книги «Минск. Малоизвестные страницы», кандидат экономических наук:

А вот, что в частности о Сталине и его роли в создании послевоенного Минска писали авторы одного из англоязычных путеводителей по городу: «При Сталине город был восстановлен с нуля, и по сей день здешняя минская архитектура и атмосфера отражает соответствующую его вкусу величественную эстетику лучше, чем в каком-либо другом месте бывшего СССР».

Имя ей – сталинский ампир или сталинское барокко. В послевоенные годы на месте разрушенных до основания построек возвели радующий глаз архитектурный ансамбль. Так вождь пожелал вознаградить западный форпост своей советской империи за оказанный отпор Третьему рейху.

В 1945 и 1948 годах состоялись два всесоюзных конкурса на создание ансамбля Центральной площади. Из 15 проектов высокое жюри так и не смогло выбрать достойный вариант. Проектирование поручили коллективу архитекторов во главе с Михаилом Парусниковым, уже во всю силу работавшим над созданием ансамбля центральной части минского проспекта.

Это было время преобразований и в общественно-экономической жизни. В 1947 году Сталин инициировал проведение денежной реформы, была отменена карточная система. Начинается крупномасштабное строительство промышленных электростанций и каналов. Минск также не остался в долгу перед главой Советского государства.

Иван Турлай, автор книги «Минск. Малоизвестные страницы», кандидат экономических наук:

Центральная главная магистраль нового Минска строилась как подарок к 70-летнему юбилею Сталина, который отмечался в 1949 году. В 1952 году она получит название – проспект имени Сталина. А на Центральной, нынешней Октябрьской площади, установят монумент вождю.

Формирование Центральной площади велось на месте разрушенных кварталов вдоль прежней Советской улицы. К 1950 году здесь уже были расчищены руины большинства зданий, но еще стояли сооружения бывшего доминиканского монастыря. По планам проектировщиков, в место, где должен был быть воздвигнут памятник Сталину, монастырь совсем не вписывался, поэтому было принято бесцеремонное решение взорвать комплекс в кратчайшие сроки. За ночь монастыря не стало.

В настоящее время существует проект воссоздания доминиканского костела на его историческом месте – на углу улиц Энгельса и Интернациональной.

Памятник Сталину торжественно открыли примерно за полгода до смерти советского главы. Позже на площади возвели Дворец профсоюзов, здания телеграфа и облисполкома, но, к сожалению, создать единый ансамбль в стиле главного проспекта 50-х уже так и не получилось.

После смерти вождя народов в 1953 году новый руководитель страны Никита Хрущев в докладе осудил размах жестоких репрессий своего предшественника. В СССР началась волна десталинизации.

В Минске был демонтирован памятник вождю на Центральной площади, проспект имени Сталина становится Ленинским, а Сталинский район – Заводским. Исчез и профиль вождя с одного из горельефов монумента Победы.

Но всех страниц из истории не вырвешь: в столице и ее окрестностях сохранилось напоминание о сталинской эпохе. Так, монументальные портреты вождя можно увидеть в мемориальном музее белорусского скульптора Заира Азгура – одного создателей того самого главного памятника Сталину в Минске.

Иван Турлай, автор книги «Минск. Малоизвестные страницы», кандидат экономических наук:

Есть, конечно, трагические напоминания, связанные с массовыми репрессиями 30-х годов. Например, Куропаты. Урочище, где были захоронены тысячи расстрелянных в те суровые годы. Есть напоминания, связанные с первыми днями Великой Отечественной войны. Известный комплекс «Линия Сталина», цепь довоенных оборонительных сооружений. В 2005 году был открыт историко-культурный комплекс «Линия Сталина», здесь же установили и бюст вождя.

На фасадах Суворовского училища осталась лепнина с именем Сталина, размещенная на страницах барельефов в виде раскрытых книг. Здесь упомянуты имена вождей и классиков марксизма-ленинизма. Кстати, в 60-70-е годы имя Сталина по понятным причинам было затерто, но уже в наше время в начале 2000-ых его восстановили.

Сохранились символичные отметки времени и на домах, окружающих Привокзальную площадь. Здесь размещены барельефы в виде поездов, на которых выбито имя вождя как напоминание о прибывшем сюда в 1945 году сталинском поезде и том самом судьбоносном решении, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.