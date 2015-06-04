Уникальный комплекс, где будут перерабатывать отходы продуктов из нефти, открыт в Минской области

Новости Беларуси. В Беларуси открыт уникальный комплекс, где будут перерабатывать отходы продуктов из нефти. В год здесь готовы принять не менее 15 тысяч отработанных масел. Аналогов такому предприятию на просторах СНГ нет. Его возвели в Минской области.

Токсины, вредные примеси и смолы – около 130 тысяч отработанных масел ежегодно образовывается в нашей стране. Вопрос их утилизации в последнее время буквально закипал. Ведь практически весь этот технический материал сжигался, что обильно насыщало атмосферу канцерогенами – причиной развития раковых заболеваний. А то использованное масло, которое попадало в почву или воду, немедленно делало их непригодными.

Ия Малкина, заместитель министра природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь:

Кроме вреда земле в случае слива отработанных масел банально в реки, в землю – это уже вред окружающей среде. Но и сжигание отработанных масел, которое практиковалось, в том числе в Республике Беларусь, наносит непоправимый ущерб здоровью человека.

Беларусь решила отказаться от таких методов утилизации. Ведь загрязненное масло экономичнее использовать повторно. А главное – не страдает окружающая среда. Причем переработанный продукт не уступает по качеству тому, что только что произвели. Да и цена намного меньше.

На помощь пришли израильские инвестиции.

Иосиф Шагал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь:

Проект начался с того, что делегация Министерства природы и окружающей среды приехала в Израиль, побывала на таком заводе. Это ваша, белорусская инициатива. Они сказали, что хотят такой же. Мы развернулись за 2,5 года. Через 2,5 года построили.

И хотя завод компании «ДВЧ-менеджмент» – индустриальный новичок в нашей стране, чувствует себя уже как сыр в масле. Масло и стало основным его ресурсом, правда техническое и уже использованное.

Делать деньги буквально из отходов компании «ДВЧ-менеджмент» помогают самые современные технологии. Но высокие экономические показатели – это побочный продукт производства. Основной – экологическая польза.

Дмитрий Чериковер, управляющий партнер компании «МДД-БЕЛ»:

Это один из немногих проектов, которые полезны всем. Он полезен людям, государству, бизнесу. Индустрия, любые двигатели, турбины используют масла. В процессе работы в них появляются химические загрязняющие частицы. Все эти химические составляющие мы извлекаем и, в принципе, возвращаем масло в экономический оборот повторно.

Юрий Сушкевич, исполнительный директор ОАО «БПС-Сбербанк»:

Понимая важность проекта для Республики Беларусь, понимая те технологии, которые пришли в нашу страну, мы понимаем, что это будущее для страны. Естественно, мы как банк поддержали данный проект.

Экономику маслом не испортишь. Можно получать электроэнергию из бытовых отходов, строить дома из вторичных материалов и получать от этого неплохие доходы. У нас такое «зеленое» производство пока только набирает обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.