Жалоба на инспекцию по маломерным судам — каждый день минчане вынуждены были терпеть скопление сотен авто в своем дворе

Лодка от человека отличается тем, что лодку сперва отталкивают, а затем используют, но вот человека наоборот. Герой этого сюжета при виде лодок серьезно раздражается, потому что под его окнами их тьма. И это невзирая на то, что ближайший водоем находится далеко. Подробности в сюжете программы «Добро пожаловаться!» на СТВ.

Прицельная охота на леща помясистее или размеренное вращение педалей катамарана… Водоёмы Полесья готовы принять всех желающих в новом сезоне. С плюсами медитативного отдыха на природе хорошо знаком Фёдор Великоселец. Опытный журналист пристрастился к рыбалке ещё в 70-х и сейчас, вооружившись надувной лодкой и энтузиазмом, минчанин готовится покорить самую загадочную из стихий – воду.

Федор Великоселец, владелец плавсредства:

На природу езжу часто: то за грибами, то на речку, на озеро. Лодка помогает более активно проводить досуг, поэтому сам плаваю, в путешествия отправляюсь по речкам. Созерцание само по себе прекрасно, даёт душевный результат. Едешь на речку не за какой-то добычей (в магазине она дешевле и ближе), а едешь, чтобы что-то в душе почувствовать хорошее.

А вот жильцы столичного дома 28, по улице Семёнова, напротив – давно почувствовали неладное. Спросите, как эти люди связаны с рыбаками и лодочниками? Напрямую. Дело в том, что именно здесь, на суше, в жилом многоквартирном доме год назад разместилась инспекция по маломерным судам, а техосмотр лодок, катеров и байдарок ежедневно проводят прямо во дворе: на зелёной зоне и лавочках у подъезда. Жильцы массово негодуют.

Михаил Моисеенко:

Конечно, беспокоит. В каком плане: много машин, во-первых, съезжается. Во-вторых, они мусорят. Вот здесь раскладывают лодки, мы обходим, оттуда идём, машины обходим вон там. И до обеда такое положение.

Сергей Солодуха:

Ладно, пусть эта инспекция будет, но вынесли бы, сделали бы зону для досмотра этих лодок в каком-нибудь другом месте. Вот я говорю: туда, на ту улицу, там свобода действий. Кто-то там останавливается, но в основном здесь. Днём даже сегодня снимал. Здесь было всё заставлено. У меня на телефоне есть видеозапись просто.

Техническое освидетельствование, проще говоря, техосмотр, должны пройти все маломерные суда, кроме гребных лодок, байдарок и лёгких надувных лодок – таков закон безопасности. Однако на участок целой столицы, Минского и Пуховичского районов приходится только одна инспекция, неудачно расположенная в жилом доме. Отсюда и поток рыбаков да лодочников на Семёнова, 28. В день здесь бывает до ста посетителей! Каждый на своём авто, каждый со своим грузом.

Александр Петухов:

Несколько дней назад вот в соседнем доме был пожар. Слава Богу, что он был потушен. Жертв нет, было около 5 вечера. Но если бы он начался в часов 10 или 11 утра, никакая пожарная машина подъехать бы просто не смогла из-за того, что было перегорожено лодками. Скорая помощь подъехать не может – здесь постоянно всё заставлено. Когда лодочники выкладывают лодки, на зелёной зоне всё заставлено. Иногда не выйти из подъезда, потому что раскатаны лодки. То есть с этим невозможно мириться.

Злосчастное освидетельствование курирует служба МЧС, и надо признать, спасатели с вниманием отнеслись к проблеме жителей микрорайона: по многочисленным просьбам, уже в ближайшее время инспекция по маломерным судам переедет по другому адресу. И это официально.

Виталий Новицкий, пресс-секретарь МЧС Республики Беларусь:

Государственная инспекция по маломерным судам не так давно передана в ведение Министерству по чрезвычайным ситуациям. Мы, конечно же, занимаемся оптимизацией ее деятельности, в том числе это перенос тех процедур, которые она осуществляет в отношении граждан в более удобные места. Например, в подразделения МЧС. Работа эта ведется по всей стране, в том числе и в Минске. Уже с 4 июня организован пункт, где будут сотрудники государственной инспекции по маломерным судам — это подразделение Министерства по чрезвычайным ситуациям. Адрес в Минске: улица Селицкого, 15а. Соответствующая информация есть на сайте как ГИМСа, так и МЧС.