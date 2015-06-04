Новые многофункциональные пластиковые карточки появятся в Беларуси

Новости Беларуси. Разработке белорусских ученых – новым пластиковым картам – в кошельках белорусов быть. Свои подписи под официальным документом 4 июня поставили ректор ведущего вуза нашей страны, представители государственной банковской системы и групп частных компаний. Кстати, образец интеллектуального удостоверения был отмечен еще на Международном спецфоруме «ТИБО-2014».

Банковские карточки, студенческие, пропуски в библиотеку и, конечно, на работу. В таком количестве «пластика» да и не только, пожалуй, можно заблудиться даже в собственном кошельке. А ведь еще есть проездные на общественный вид транспорта и, конечно, страховое. Именно на удобство и практичность и направлены новые интеллектуальные удостоверения.

Банковскую карту нельзя передавать другим лицам. «Пластик» содержит в себе современные средства защиты: гарантию личных данных владельца. Поэтому Юрий Воротницкий, один из разработчиков it-технологии, рассказывая о своем детище, демонстрирует муляж.

Юрий Воротницкий, директор Центра информационных технологий Белорусского государственного университета:

У меня карточек стало уже меньше на две, потому что теперь у меня и удостоверение, и носитель электронной цифровой подписи, и зарплатная карточка в одном.

Конвейер по производству многофункциональных удостоверений уже запущен. Среди первых вип-обладателей – ректорат университета.

В интеллектуальном удостоверении на карту наносятся фотография и текст, идентифицирующие человека визуально. Осуществлять платежи с помощью такого пластика можно и в Беларуси, и за рубежом. А вот электронная цифровая подпись поможет в системе электронного документооборота.

Среди разработчиков – пять организаций. Своего рода мобильный кластер. Хороший пример государственного и частного партнерства.

Геннадий Сысоев, председатель правления ОАО «Белинвестбанк»:

Зашить в один чип работу нескольких приложений. Такого проекта в Беларуси нет.

Владимир Анищенко, директор IT-компании:

Удобно, когда электронная цифровая подпись находится у тебя в кармане и ты в любой момент можешь подписать любой документ.

Сергей Абламейко, ректор Белорусского государственного университета:

Туда будет зашита, в конце концов, вся информация о нас. Просто она там где-то в медицинское карте хранится в поликлинике. В принципе, наше дело – хранить эти данные у себя.

Первую сотню удостоверений белорусы получат уже в июне. А вот в новом учебном году начнется массовое использование интеллектуальных документов. Без финансовых затрат государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.