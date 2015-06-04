В Гродненском зоопарке поселился редкий представитель кошачьих – североамериканская пума Раджа

Новости Беларуси. Пума поселилась в Гродненском зоопарке. Хотя редкий представитель кошачьих приехал из российского Гусь-Хрустального, зовут его как героя известного индийского фильма – Раджа.

Светлана Симанович, заведующая секцией «Хищные животные» Гродненского зоопарка:

Это наш новый житель – пума Раджа. Он приехал к нам из России, пока еще адаптируется. Очень редко выходит на улицу, в основном ночью, когда людей поменьше.

Сотрудники секции «Хищных животных» в закрытых вольерах стараются лишний раз не появляться. А если и заходят, то разговаривают в полголоса. Причина такой осторожности – новый постоялец Раджа – самец североамериканской пумы. Хищник недавно перенес утомительное путешествие и только привыкает к новому дому. Поэтому лишний стресс ему ни к чему.

Пока на контакт Раджа не идет, и это не удивительно – сейчас у него период адаптации. Зато аппетит у зверя отменный: в день пума съедает больше трех килограммов мяса. Есть у него и кулинарные предпочтения: больше всего любит курятину, но и от кусочка говядины не отказывается.

Минутное замешательство, но инстинкт все-таки берет верх. Раджа спускается за мясом и, несмотря на посторонних, начинает трапезу. Подкрепившись, пума чувствует себя полным хозяином.

Появление нового хищника сотрудники называют не иначе как везением. Раджа в России обитал в частном зверинце, и когда хозяева искали для своего питомца более подходящий дом, сами обратились в Гродненский зоопарк.

Елена Нерад, ветеринарный врач Гродненского зоопарка:

Хозяевам очень понравились в Интернете фотографии нашего зоопарка, условия вольеров. Потому что, по сравнению с тем вольером, где жил Раджа раньше, в раз 10 наш вольер больше. И условия питания более разнообразные.

Упустить такой шанс гродненцы не могли, ведь в зоопарке уже несколько лет обитает пума Глаша. Теперь появилась возможность обзавестись потомством.

Елена Нерад, ветеринарный врач Гродненского зоопарка:

Привезли мы его для того, чтобы женить. То есть у нас есть самка, тоже его ровесница, и мы хотим сформировать пару и попробовать получить приплод.

Но, пожалуй, больше всех экзотическому питомцу обрадовались маленькие посетители. Семья Кривец в зоопарке частые гости и каждый раз они знакомят своих дочерей с новыми представителями животного мира. Сегодня грациозная кошка не оставила их равнодушными.

Сергей Кривец, посетитель зоопарка:

Очень хорошо, что появляются новые животные, обновляется интерьер. И детям каждый раз новых животных показываешь. Когда недавно были, не было пумы, а в этот раз пришли – новое животное. Есть на что посмотреть.

Как уверяют в зоопарке, адаптация Раджи продлится еще несколько дней, после чего пума будет чаще появляться в вольере – радовать посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.