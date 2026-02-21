Профессор БГМУ разработала новый метод диагностики рака – метастазы можно выявить на ранней стадии

Алена Жук, прафесар кафедры прамянёвай дыягностыкі Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта: Включение этой модели позволяет достаточно быстро справиться с правильной постановкой диагноза в отношении поражения лимфатических узлов. Используется она достаточно просто, потому что эту формулу можно в обычный EXEL-файл, вкладывается формула и, в зависимости от аргументов, вносятся эти аргументы, и выдается определенный процент вероятности наличия метастазов.

Алена Жук:

Чтобы получить результаты лечения, нужно правильно диагностировать. И вот на этом этапе это был момент поиска, когда я пыталась найти, увидеть какие-то мелкие признаки, которые позволили бы заподозрить, что все-таки лимфатический узел ненормальный, что в нем есть какое-то нарушение.