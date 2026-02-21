Провожаем зиму и встречаем весну – в Беларуси отмечают Масленицу! Как проходит праздник?

У гарадскім асяроддзі арганізатары свята спрабавалі ажывіць шэраг спрадвечных забаў. Ля Палаца спорту таксама гучалі самабытныя песні ў выкананні вядомых мастацкіх калектываў. Самы важны атрыбут свята – вядома ж, бліны. На Масленіцу іх трэба спячы і з'есці як мага больш – нашы продкі верылі, што кожны кавалачак сонечнага сімвала напаўняе чалавека цяплом і жыццёвай сілай.

На думку навукоўцаў, беларуская Масленіца мае ўсе шанцы быць уключанай у Спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА – настолькі арыгінальна праводзяць гэтае свята ў нашай краіне. У кожным рэгіёне свая ўнікальная традыцыя. Адно застаецца нязменным – Масленіцу нашы людзі часцей за ўсё сустракаюць разам з сям'ёй.

Есть традиция в семье – у нас блины всегда папа печет. Я не пеку блины вообще. Вот сегодня мы, например, день начали именно с блинов с вареньем. Кто-то со сметанкой, у каждого свои приоритеты.