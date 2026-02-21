Пустовой: диктатура гедонизма – прямая дорога к деградации до дна острова Эпштейна

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Извечный синдром Адама, потерянный рай и Отечество.
Без эйфории и аплодисментов Президент оценил отчет Совмина.
Началось. Снова стравливают Россию и Беларусь.
І як беларускае слова не ператварыць ва ўмову нянавісці да нашай усходнеславянскай цывілізацыі.
О Боге и нас, о Президенте и нашей стране, о мягкой силе, меняющей общество. О главном, Первом и событиях недели – «Политика без галстуков и купюр», Пустовой на СТВ.
Евгений Пустовой:
Седе Адам прямо рая, и свою наготу рыдая плакаше: увы мне, прелестию лукавою увещанну бывшу и окрадену и славы удалену! Вся полнота истинной Христовой Церкви погружается в скорбные цвета Великого поста. Весна же скоро, весна. Да, весна души.
Чтобы во всей полноте оценить ее красоту и свежесть, надо сбросить с себя заскорузлость, как земля под теплыми лучами солнца сбрасывает с себя снежное покрывало. Вроде и канал светский, и название передачи связано с политикой, а я о религиозном. Сакральном!
Без понимания этих процессов не будет ничего, что построим – утратим. Как пример – СССР. Как только существование этого гиганта стало сводиться к материальному благополучию, рухнул Колосс. Диктатура материализма, гедонизма и потребительства – прямая и очень удобная дорога к деградации человечества до дна острова Эпштейна. И вся эта утечка не только борьба управленческих кланов, а этакая реклама трансгуманистического рая, к чему нас и готовили, и приучали.
Но Беларусь, не пошедшая по сценарию Украины, и Россия, которая бьет своих, чтобы чужие боялись, Иран, слишком стойкий, даже по меркам исламской цивилизации. И как бы пафосно, а кому-то и иронично ни звучало, именно Беларусь поломала этот ход вещей, хотя бы уже на экзистенциальном уровне.
Евгений Пустовой:
Поэтому снова колесо западной фортуны поворачивают на борьбу с нашей страной. Снова запретный желанный плод змей-искуситель предлагает взамен на знание и негу, власть и обожествление. В нашем прочтении это звучит как невероятность. Ну что, Адам, где твоя божественность? А сколько было обещаний?! Сидишь на камне и рыдаешь. Первый человек купился и утратил все. Эта скорбная рефлексия преследует все развитие человечества.
И притча о блудном сыне растратившем все имение, дары отца, и в 136-м псалме «На реках Вавилонских» о потерянном благополучии Сиона, это и в полонезе Огинского «Прощание с Родиной», и об утратившем союзе – мощном, но комфортном, небогатом, но таком родном благодаря человечности. Это и про вас, искрящие тиктоки по поводу разумной экономии. И про каждого из нас, не почитающих, критикующих, стыдящихся, непрогрессивных родителей старомодной Родины. Свой рай утратить легко. Вот как вернуться в него? Извечный синдром Адама.
Лукашенко потребовал от правительства не допускать самоуспокоенности.
Евгений Пустовой:
Утратившие Беларусь соотечественники извне учат нас жизни, ностальгируя по величию ВКЛ. Так ВКЛ был растворен предками тех, кто сейчас финансирует вражеские центры влияния. Польские власти разрушили Литву, ту древнюю и воспетую, а теперешние польские власти пытаются разрушить суверенитет Беларуси. Хотя разве только польские?
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