Пустовой: диктатура гедонизма – прямая дорога к деградации до дна острова Эпштейна

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

О Боге и нас, о Президенте и нашей стране, о мягкой силе, меняющей общество. О главном, Первом и событиях недели – «Политика без галстуков и купюр», Пустовой на СТВ.

Евгений Пустовой:

Седе Адам прямо рая, и свою наготу рыдая плакаше: увы мне, прелестию лукавою увещанну бывшу и окрадену и славы удалену! Вся полнота истинной Христовой Церкви погружается в скорбные цвета Великого поста. Весна же скоро, весна. Да, весна души.

Чтобы во всей полноте оценить ее красоту и свежесть, надо сбросить с себя заскорузлость, как земля под теплыми лучами солнца сбрасывает с себя снежное покрывало. Вроде и канал светский, и название передачи связано с политикой, а я о религиозном. Сакральном!

Без понимания этих процессов не будет ничего, что построим – утратим. Как пример – СССР. Как только существование этого гиганта стало сводиться к материальному благополучию, рухнул Колосс. Диктатура материализма, гедонизма и потребительства – прямая и очень удобная дорога к деградации человечества до дна острова Эпштейна. И вся эта утечка не только борьба управленческих кланов, а этакая реклама трансгуманистического рая, к чему нас и готовили, и приучали.

Но Беларусь, не пошедшая по сценарию Украины, и Россия, которая бьет своих, чтобы чужие боялись, Иран, слишком стойкий, даже по меркам исламской цивилизации. И как бы пафосно, а кому-то и иронично ни звучало, именно Беларусь поломала этот ход вещей, хотя бы уже на экзистенциальном уровне.