Уникальные возможности беспилотного карьерного самосвала продемонстрировали в Жодино

Новости Беларуси. Самосвал рекордной грузоподъемности и робот вместо водителя. Конструкторы холдинга БелАЗ представили новинки отечественного грузового автопрома.

Роботизированный самосвал, следуя командам диспетчера, способен перевозить грузы, а также в автономном режиме выполнять разгрузочные работы.

Самый большой в мире БелАЗ обладает грузоподъемностью в 450 тонн. В обоих случаях разработчики применили ещё одну особенность — электромеханическую трансмиссию. Она позволяет технике увеличить надёжность и мощность двигателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители иностранных компаний уже проявляют активный интерес к белорусским новинкам

Бенджамин Эскобар, директор по закупкам горнодобывающей компании (Мексика):

В Беларуси мы для себя нашли то, что так долго искали. Это ваши самосвалы с электрическим приводом среднего класса грузоподъёмности. Это хороший продукт, который может работать в наших карьерах. И мы очень серьёзно настроены на покупку партии белорусских грузовиков.

Марио Робинес Сальмон, директор горнодобывающей компании (Перу):

Мы убеждены в том, что белорусская техника лучше других подходит для горнодобывающей промышленности Перу. И уже в ближайшем времени ваши самосвалы станут брендом номер один в нашей стране.