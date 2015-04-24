Почему футбольный клуб «Зенит» выбрал своей атрибутикой именно белорусский квас?

Должен ли быть квас газированным?

Александр Кижук, генеральный директор ОАО «Крыница»:

Некоторые виды кваса газируются. Туда добавляется углекислый газ и поэтому их можно отнести к газированным, но настоящий живой квас обогащается углекислым газом путем брожения. Поэтому отнести его к газированным будет не совсем справедливо.

Атрибутика футбольного клуба «Зенит» в виде кваса что означает?

Ольга Крицкая, руководитель направления лицензирования ФК «Зенит» (Санкт-Петербург):

Клуб очень любит своих болельщиков и предлагает им возможность не только одеться в фирменную форму своей любимой команды, но и в своем обиходе использовать различные предметы с символикой будет ли то чашка, кепка, сухарики. Мы хотим, чтобы дом нашего болельщика был заполнен фирменными товарами под торговой маркой «Зенит».

Квас «Зенит» - это совершенно новый продукт, который мы выпускаем совместно с нашими партнёрами - компанией «Белые Росы» и заводом «Криница».

Футбол ассоциируется с несколько иным напитком всегда. Болельщики «Зенита» - за здоровый образ жизни? Почему квас, а не скажем, кефир?

Ольга Крицкая, руководитель направления лицензирования ФК «Зенит» (Санкт-Петербург):

Во-первых, это исконно русский напиток. И у нас большое количество подрастающих болельщиков - это дети, и мы бы хотели, чтобы в их рационе были не какие-то газированные напитки, а был напиток, который мама может спокойно дать сыну, который болеет за «Зенит» вместо какой-то газировки.

Почему выбор пал именно на белорусский квас?

Алексей Карпеков, генеральный директор ООО «Белые Росы»:

Дело в том, что в России сейчас то, что сделано в Беларуси - синоним знака качества. И квас это тот напиток, который пьют мои дети и дети моих друзей и мы не боимся его дать. Это тот напиток, который испокон веков был на Руси. И лучшее выпускается в Беларуси.