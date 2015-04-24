Новости Беларуси. Агитпоезд «Цветы Великой Победы» отправился 24 апреля с Центрального вокзала Минска. Железнодорожный состав пройдет по оккупированной в годы Великой Отечественной территории Беларуси. В маршруте — Осиповичи, Бобруйск, Жлобин и областные центры страны.

Завершится патриотическая акция 4 мая в Бресте, а 5 мая состав вернется в город-герой Минск. Первую остановку поезд сделает 24 апреля на Гомельщине, что символично, ведь именно с этого региона в 1943 году и началось победное освобождение Беларуси.

Неотъемлемая часть состава — вагон-музей. Уникальные экспонаты и раритетную технику сможет увидеть любой желающий. К тому же во время остановок его экспозиции пополнят местные артефакты времен Великой Отечественной. Атмосферу праздника помогут создать и театрализованные миниатюры, военные песни и, конечно, солдатская каша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Ульрих:

Мы представляем площадку «Письмо с фронта». Это импровизированная лесная опушка, здесь ребята расположились перекусить. У них выдалась свободная минутка, и они могут написать домой. К нам забежал почтальон. Пока ребята пишут, мы его угощаем кашей.

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

Я помню День Победы. Когда все танцевали, когда все сверкало, горело, когда все торжествовали, что пришел День Победы. И вот это чувство наполнило меня и сейчас, когда я танцевал вальс.