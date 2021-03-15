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«С молодёжью нужно разговаривать». Какие темы обсудили на открытой диалоговой площадке в Копыле?

15 марта 2021 19:42
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Новости Беларуси. Итоги VI Всебелорусского народного собрания и будущее страны – эти и другие темы обсудили на открытой диалоговой площадке представители власти с учащимися Копыльского государственного колледжа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«С молодёжью нужно разговаривать». Какие темы обсудили на открытой диалоговой площадке в Копыле?-1

Там собрались около 30 юношей и девушек, которые принимают активное участие в развитии своего района и настроены на плодотворную работу. С ребятами обсудили итоги масштабного форума. В частности молодежную политику, ведь именно от подрастающего поколения зависит будущее развитие страны.

«С молодёжью нужно разговаривать». Какие темы обсудили на открытой диалоговой площадке в Копыле?-4

Ольга Степанова, первый секретарь Копыльского РК БРСМ:
В первую очередь с молодежью нужно разговаривать, нужно проводить диалоговые площадки, слушать и слышать молодежь. Будет создано множество различных проектов, которые будут направлены на взаимодействие, объединение, именно развитие нашей молодежи в Копыльском районе, в дальнейшем, конечно же, множество акций для сплочения молодежи.

«С молодёжью нужно разговаривать». Какие темы обсудили на открытой диалоговой площадке в Копыле?-7

Подобные площадки будут проводиться в районе регулярно. Школьников и учащихся средних специальных учреждений готовы выслушать и поддержать в реализации интересных и перспективных проектов.

# Государственная социальная политика # общество # Ольга Степанова # Фотофакт

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