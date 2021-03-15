«С молодёжью нужно разговаривать». Какие темы обсудили на открытой диалоговой площадке в Копыле?

Новости Беларуси. Итоги VI Всебелорусского народного собрания и будущее страны – эти и другие темы обсудили на открытой диалоговой площадке представители власти с учащимися Копыльского государственного колледжа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Там собрались около 30 юношей и девушек, которые принимают активное участие в развитии своего района и настроены на плодотворную работу. С ребятами обсудили итоги масштабного форума. В частности молодежную политику, ведь именно от подрастающего поколения зависит будущее развитие страны.

Ольга Степанова, первый секретарь Копыльского РК БРСМ:

В первую очередь с молодежью нужно разговаривать, нужно проводить диалоговые площадки, слушать и слышать молодежь. Будет создано множество различных проектов, которые будут направлены на взаимодействие, объединение, именно развитие нашей молодежи в Копыльском районе, в дальнейшем, конечно же, множество акций для сплочения молодежи.