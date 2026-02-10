Уникальные кадры! В объектив камеры в Беловежской пуще попали сразу две рыси

Уникальные кадры из Беловежской пущи. Автоматическая камера заповедника зафиксировала редкую сцену: рысь вместе с почти взрослым детенышем. На записи видно, как крупная самка движется спокойно и уверенно, постоянно контролируя обстановку. Рядом – переярок, ее детеныш прошлого года рождения.

Для ученых такие кадры – настоящая удача. Они позволяют лучше понять структуру популяции и особенности семейной жизни этих скрытных хищников. Ведь рысь ведет уединенный образ жизни, и наблюдать ее в естественной среде крайне сложно. Специалисты подчеркивают: стабильное присутствие рыси – показатель здоровья лесных экосистем. Этот хищник стоит на вершине пищевой цепочки, а значит, в пуще есть все необходимое – корм, убежища и покой. Рысь обыкновенная занесена в Красную книгу Беларуси. И каждое такое видеосвидетельство – доказательство того, что редкий вид не только сохраняется, но и успешно воспроизводит потомство.