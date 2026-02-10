Новые стандарты и цифровые решения! Как в Беларуси меняется система обращения с отходами

В Беларуси меняется система обращения с отходами. Министерство природных ресурсов готовится стать единым координатором этой сферы. Уже разработан проект закона, который передаст Минприроды полномочия по управлению отходами и вторичными материальными ресурсами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный акцент – на цифровизацию. Создается автоматизированная система учета, которая обеспечит прозрачность данных и контроль. Ее внедрение планируется завершить во втором квартале 2026 года. Стратегия до 2040 года ставит амбициозную цель: перерабатывать не менее 90 % отходов.

Максим Тарасов, заместитель начальника управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Мероприятия стратегии будут реализовываться в три этапа. Первый этап – это до 2030 года. Второй – это 31-35 годы. И третий этап – 36-40 годы. До 2030 года уровень использования твердых коммунальных отходов, согласно стратегии, должен составить не менее 70 %. Уровень использования отходов в производстве, как уже отмечу, за исключением крупнотоннажных, должен быть 90 %. К 2035 году в том числе и уровень использования твердых коммунальных отходов должен составить не менее 90 %.

Особое внимание уделяется упаковке: Госстандарт разработает 22 новых стандарта, чтобы сделать ее максимально пригодной для переработки. Программа рассчитана до 2029 года. Контроль усиливается: только в 2025 году проведено более шести тысяч проверок, выявлено свыше 30 тысяч нарушений. В приоритете – ликвидация несанкционированных свалок и строгий надзор за надлежащим захоронением отходов.