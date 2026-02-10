Коммунальные службы Логойского района активно устраняют последствия непогоды

Коммунальные службы активно устраняют последствия непогоды, уделяя особое внимание безопасности жителей – в первую очередь очистке крыш многоквартирных домов от снега и наледи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Логойском районе организация обслуживает свыше 370 домов. Работы ведутся двумя способами: плоские крыши очищают вручную лопатами, скатные убирают с помощью автовышек. При этом неукоснительно соблюдаются правила техники безопасности.

Ирина Джарсалия, заместитель главного инженера Логойского комхоза:

104 дома из этих домов уже повторно очищены. У нас разделены территории придомовых территорий, выделены люди, и они конкретно следят за тем, чтобы снежный покров не образовывался больше 5-6 сантиметров.

Кроме кровель, коммунальщики расчищают территории возле домов – на данный момент убрано 44 тысячи квадратных метров.