Прямой эфир

Коммунальные службы Логойского района активно устраняют последствия непогоды

10 февраля 2026 07:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Коммунальные службы активно устраняют последствия непогоды, уделяя особое внимание безопасности жителей – в первую очередь очистке крыш многоквартирных домов от снега и наледи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммунальные службы Логойского района активно устраняют последствия непогоды-2

В Логойском районе организация обслуживает свыше 370 домов. Работы ведутся двумя способами: плоские крыши очищают вручную лопатами, скатные убирают с помощью автовышек. При этом неукоснительно соблюдаются правила техники безопасности.

Коммунальные службы Логойского района активно устраняют последствия непогоды-4

Ирина Джарсалия, заместитель главного инженера Логойского комхоза:
104 дома из этих домов уже повторно очищены. У нас разделены территории придомовых территорий, выделены люди, и они конкретно следят за тем, чтобы снежный покров не образовывался больше 5-6 сантиметров.

Кроме кровель, коммунальщики расчищают территории возле домов – на данный момент убрано 44 тысячи квадратных метров.

# Коммунальное хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
Новые стандарты и цифровые решения! Как в Беларуси меняется система обращения с отходами
10 февраля 2026 06:41

Новые стандарты и цифровые решения! Как в Беларуси меняется система обращения с отходами

В Никарагуа прибыла третья партия машин холдинга «АМКОДОР»
10 февраля 2026 06:35

В Никарагуа прибыла третья партия машин холдинга «АМКОДОР»

Культура белорусской дуды претендует на статус всемирного наследия ЮНЕСКО
10 февраля 2026 06:06

Культура белорусской дуды претендует на статус всемирного наследия ЮНЕСКО