В Никарагуа прибыла третья партия машин холдинга «АМКОДОР»

Белорусская техника продолжает покорять зарубежные рынки. В Никарагуа прибыла уже третья партия машин холдинга «АМКОДОР» в рамках масштабного экспортного контракта, рассчитанного до 2027 года. В состав новой поставки вошли универсальные и фронтальные погрузчики, экскаваторы, вибрационные катки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вся техника изготовлена в тропическом исполнении – с учетом климатических особенностей региона – и адаптирована под индивидуальные требования заказчика. Поставки сопровождаются комплексной сервисной поддержкой: специалисты «АМКОДОР» работают на месте, обучают персонал и помогают наладить эксплуатацию.

Первая партия уже успешно используется в городах Никарагуа, вторая проходит подготовку, а третья готова к работе. Белорусский логистический оператор «Белтаможсервис» обеспечил доставку техники и сопровождает отправку последующих партий. В холдинге подчеркивают: расширение присутствия «АМКОДОР» в Никарагуа – это не только реализация экспортной стратегии, но и подтверждение доверия к белорусской технике на международном уровне. Машины уже задействованы в развитии инфраструктуры, строительстве и благоустройстве, помогая решать важные задачи экономии страны.