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Оценят знания по русскому языку и литературе. Олимпиада школьников Союзного государства пройдёт в Могилёве

28 октября 2019 08:46
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Новости Беларуси. Олимпиада школьников Союзного государства сегодня, 28 октября, откроется в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее участники будут писать сочинение и пройдут комплексные тесты по русскому языку и литературе.

Оценят знания по русскому языку и литературе. Олимпиада школьников Союзного государства пройдёт в Могилёве -1

Также запланированы и творческие конкурсы по риторике и выразительному чтению. В учебных аудиториях эрудицию проверят почти 200 школьников из Беларуси и России. Их ждет и насыщенная культурная программа, экскурсии и участие в гражданско-патриотических акциях.

Итоги олимпиады станут известны 2 ноября. Оценивать детские знания будет жюри, в составе которого ведущие белорусские и российские ученые, преподаватели вузов, учителя-практики.

# Союзное государство # общество # Фотофакт

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