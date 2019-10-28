Оценят знания по русскому языку и литературе. Олимпиада школьников Союзного государства пройдёт в Могилёве

Новости Беларуси. Олимпиада школьников Союзного государства сегодня, 28 октября, откроется в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее участники будут писать сочинение и пройдут комплексные тесты по русскому языку и литературе.

Также запланированы и творческие конкурсы по риторике и выразительному чтению. В учебных аудиториях эрудицию проверят почти 200 школьников из Беларуси и России. Их ждет и насыщенная культурная программа, экскурсии и участие в гражданско-патриотических акциях.

Итоги олимпиады станут известны 2 ноября. Оценивать детские знания будет жюри, в составе которого ведущие белорусские и российские ученые, преподаватели вузов, учителя-практики.