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«Простоев практически не было». Как экипажу комбайнеров из Оршанского района удалось намолотитить 6,5 тысяч тонн урожая

28 октября 2019 11:43
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Новости Беларуси. В Беларуси еще продолжается заготовка картофеля. Тем временем в регионах подводят итоги работы аграриев по зерну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И впервые в Витебской области появился экипаж 6-тысячник.

«Простоев практически не было». Как экипажу комбайнеров из Оршанского района удалось намолотитить 6,5 тысяч тонн урожая-1

Комбайнер Сергей Греков и помощник Максим Герасимец работают в хозяйстве «Заднепровский» Оршанского района. Тандем был в числе лучших на уборке зерна и рапса – около 4 тысяч тонн. Еще две тонны собрали кукурузы. К этому дню намолот экипажа составил 6,5 тысяч тонн.

«Простоев практически не было». Как экипажу комбайнеров из Оршанского района удалось намолотитить 6,5 тысяч тонн урожая-4

Сергей Греков, старший комбайнер ОАО «Оршанский КХП»:
С утра комбайн обслужить надо, заправить. Помощник хороший, свое дело знает. Урожайность неплохая. Простоев практически не было, поломок не было. Так и пришли к такому.

Урожайность кукурузы в 2019 году значительно выше показателя 2018-го. В «Заднепровском» собирают 75 центнеров с гектара.

«Простоев практически не было». Как экипажу комбайнеров из Оршанского района удалось намолотитить 6,5 тысяч тонн урожая-7

# Урожай # общество # Сергей Греков # Фотофакт

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