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Военные Беларуси и России проведут наблюдательный полёт над Латвией

28 октября 2019 07:29
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Новости Беларуси. Военные Беларуси и России проведут наблюдательный полет над Латвией в соответствии с Договором по открытому небу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные Беларуси и России проведут наблюдательный полёт над Латвией -1

Документ был подписан в марте 1992 года. Его поддерживают 34 государства. Договор входит в число основных соглашений в области международной безопасности и контроля над вооружениями в регионе ОБСЕ. Он предусматривает возможность выполнения наблюдательных полетов над территориями стран-участниц в целях повышения открытости их военной деятельности, а также предотвращения и урегулирования кризисов.

Как сообщает Минобороны Беларуси, облет планируется на российском самолете Ан-30Б.

# Национальная безопасность # общество # Фотофакт

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