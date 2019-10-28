Военные Беларуси и России проведут наблюдательный полёт над Латвией

Новости Беларуси. Военные Беларуси и России проведут наблюдательный полет над Латвией в соответствии с Договором по открытому небу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ был подписан в марте 1992 года. Его поддерживают 34 государства. Договор входит в число основных соглашений в области международной безопасности и контроля над вооружениями в регионе ОБСЕ. Он предусматривает возможность выполнения наблюдательных полетов над территориями стран-участниц в целях повышения открытости их военной деятельности, а также предотвращения и урегулирования кризисов.

Как сообщает Минобороны Беларуси, облет планируется на российском самолете Ан-30Б.