Уникальные дворики Минска: деревянная сказка ручной работы, космическая ракета и детская велодорожка

Когда-то на месте этих деревьев был пустырь. Плотник второго столичного ЖЭУ Первомайского района Сергей Остапенко вспоминает, как школьником вместе с родителями и соседями сажал здесь деревья на субботниках.

Прошло время, Минск разросся и помолодел, а родной квартал стал вдохновлять Сергея Геннадьевича на новые идеи. Мастер превращает бытовой мусор в настоящие шедевры. Сундук на златой цепи и Баба Яга в модных мехах. На аллее по улице Славинского прописались авторские сказочные персонажи. Эксклюзивные кормушки с резьбой и украшениями напоминают маленькие теремки – идеальное место жительства для птиц.

Сергей Остапенко, плотник ГП «ЖЭУ № 2 Первомайского района г. Минска»:

В детстве много читал сказок, «Волшебник изумрудного города», дровосека сделал. Помните: «Свет мой, зеркальце, скажи да всю правду доложи». И в окошке показывали Интернет. Кстати, призываю мое поколение выйти со своими внуками, детьми. Пообщайтесь. Что вы все по дачам, по квартирам сидите? Прийти, при своем ребенке сделать какой-нибудь скворечник, повесить, а потом ребенок вырастет, будет идти и говорить, что это его папа сделал скворечник.

Любовь к дереву Сергею Геннадьевичу передалась от отца, который работал столяром на Почтампте – делал стеллажи и полки. Среди ежедневного ремонта лавочек и детского оборудования минский плотник на своей территории обслуживания в два квадратных километра находит время для творчества.

Так, дворик на Независимости 133 стал местной достопримечательностью. Здесь старинная ладья «Менск» отправляется в фантастическое путешествие. Отжившие свой век наличники от окон превратились в руках мастера в палубу, ручка от старой швабры – в мачту, полоска тонкой жести – в парус. И полный вперед.

Сергей Остапенко, плотник ГП «ЖЭУ № 2 Первомайского района г. Минска»:

Из некрасивого сделал красивое. Лежит ваза некрасивая, побитая, а получилось что-то такое старинное, какие-то сокровища затонувших кораблей.

Поставил такой домик. Нашел брус, стекла, приварили каркас. Там его танком не повалишь. А внутри – сказка: рулеточка, кресло, дуб, красное дерево, куколки. Красиво.

Сергей Геннадьевич украшает свои поделки орнаментом и игрушками. В его двориках невозможно не улыбаться. Благодарность людей и поощрение руководства всегда радуют, а малыши верят, что персонажи исполняют желания.

Сергей Остапенко, плотник ГП «ЖЭУ № 2 Первомайского района г. Минска»:

Гудвин – это дровосек. Если у кого-то нет мозгов, подходите к нему, он даст. Как в сказке.

Сергей Геннадьевич гордится оригинальными двориками своего Первомайского района и провел для нас экскурсию. Так, на Калиновского, 24 у второго подъезда нас встречают изящные фонари, колоритный колодец и цветочницы с ароматом можжевельника. Интерьер внутри в радужных цветах и с интересной каменной отделкой стен.

С 60-х годов этот дом не видел ремонта, и жители своими руками создали комфорт. Неподалеку, на улице Кедышко, после ремонта дома превратились в галерею фауны и флоры. А на Славинского, 27 благоухает чудесная цветочная композиция. Такая красота – дело золотых рук местных бабушек.

Просторный, светлый, модерновый с задорным детским смехом. Этот двор на Якубова, 28 – лучший в Ленинском районе. Здесь обустроены две детские площадки с оригинальными качелями, горками и даже космической ракетой. Около 25 цветочниц, уникальных клумб и кустов скоро превратят территорию в настоящую оранжерею. Местные жители с радостью сажают цветы и помогают ЖЭСу в благоустройстве двора, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Алена Папковская:

Еще начало весны, конечно, продолжим здесь цветочки высаживать, красивые кустарники. Люди у нас хорошие, поэтому стараются. У каждого практически под окошком высаживают сами.

Анастасия Воробьева, заместитель директора по благоустройству КУП «ЖКХ Ленинского района г. Минска»:

В период месячника практически в каждом дворе у нас проводятся работы по наведению порядка после зимы. Мы покрасили детское оборудование обновили покраску контейнеров, где-то восстанавливаем зеленую зону поврежденную после зимы.

Хит дворика на Якубова – детская велодорожка, вдоль которой установлены дорожные знаки. Дети ее давно облюбовали и катаются здесь на велосипедах, роликах, самокатах – у каждого свой транспорт.

Анастасия Воробьева, заместитель директора по благоустройству КУП «ЖКХ Ленинского района г. Минска»:

За период весеннего месячника в Ленинском районе приняло участие более 13 тысяч человек населения, активное участие приняли студенты, школьники, большое спасибо им за это.

Надеемся, что сегодняшние субботники вдохновят минчан, и красивых дворов станет еще больше.