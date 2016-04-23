Андрей Кобяков в ходе республиканского субботника занимался посадкой лесных культур на территории Козырского лесничества Логойского района

Новости Беларуси. Свой деловой костюм на рабочий сменил 23 апреля премьер-министр Андрей Кобяков. Вместе со своей командой глава правительства трудился на территории Козырского лесничества в Логойском районе.

Благодаря усилиям чиновников на этом участке вскоре появятся десятки молодых сосен, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Очень важно для каждого человека чувствовать себя частичкой страны, частичкой общности, которая работает на единые цели. И эти цели абсолютно благородные. Поэтому помимо того, что я получаю удовольствие от того, что в данный момент нахожусь в лесу и занимаюсь простым физическим трудом, плюс ко всему я чувствую, что это на пользу всем гражданам, в том числе мне лично.