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Уникальную печать 13 века можно увидеть с 1 ноября в Лавришевском монастыре

01 ноября 2015 11:10
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Новости Беларуси. 1 ноября впервые широкой публике будет представлена уникальная находка белорусских археологов — средневековая каменная печать-матрица.

Её обнаружили летом при раскопках на территории Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря. Здесь всем желающим разрешат прикоснуться к артефакту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Находка стала громким археологическим открытием года. Печать изготовлена в 13 веке из сланцевого камня, по форме напоминает брусок, на одной из граней которого вырезана двухстрочная надпись. По одной из версий, она совмещает древнегреческий и древнерусский языки и читается как «Святая пустынь».

# общество # Археология

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