Эквадор – центр Земли, крупнейший в мире производитель бананов и цветов, а также надежный белорусский партнер

Многие вооружения наша страна производит самостоятельно или модернизирует их по собственным технологиям. И это вызывает интерес в мире. Недавно, например, договорились производить белорусские беспилотные летательные аппараты в Эквадоре.

И не только военная или околовоенная тема интересует Латинскую Америку, это большой и перспективный рынок для реализации белорусских товаров. Президенты Беларуси и Эквадора обменялись в последние годы взаимными визитами. А несколько месяцев назад в интервью нашей программе Рафаэль Корреа сообщил, что Эквадор ждет Александра Лукашенко вновь для продвижения как политического, так и экономического сотрудничества. Ждет, естественно, в гости, в Эквадоре. И недавно совсем, во время Генассамблеи ООН, два лидера встретились в Нью-Йорке и подтвердили свои серьезные намерения дружить.

Что же это за страна – Эквадор? Чем она интересна Беларуси? И каковы особенности и традиции в Эквадоре, с которыми надо, или с которыми придется считаться? – рассказывает наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Здесь нет времен года. Здесь день равен ночи. Здесь знают, где он – центр Земли. Здесь – Эквадор!

Он и сам играет неплохо, пусть с большой сценой ему пока и не по дороге! Но бард в сомбреро не единственный гастролер на проезжих подмостках. Пробки в эквадорской столице – Кито – это и цирк, и магазин, и…снова цирк!

Правда, для эквадорских водителей свежий хит с колес не лучшая альтернатива штопору. От пробок.

Чтобы справиться с заторами, которые и вне городской черты порой растягиваются на километры, власти решили, что

каждый автовладелец в Кито в часы пик одного дня в неделю должен оставить свою машину на парковке. В зависимости от цифр, на которые оканчивается номер.

К примеру, хозяину этого авто нельзя выезжать утром и вечером среды, а рулевому этой машины придется пересесть в автобус в пятницу. И оба вряд ли опоздают. Контроль за графиком общественного транспорта на многих столичных остановках все еще – ручная работа!

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Вот смотрите: стоит человек, это у него не путевые заметки, между прочим! Работа налажена просто идеально: подъезжает автобус, он тут же записывает, какой номер, успел ли он, когда должен был по расписанию. Не собьешься: никакой автоматики, но все четко!

Но не зря остановка будто по-белорусски называется «Парада»! Дружеский совет из Минска муниципалитету Кито явно бы не помешал. Зато каков будничный колорит! Человек-конкурент громкоговорителя напоминает о маршруте…а диспетчер так увлекается беседой с водителем, что едва успевает вернуться на рабочее место!

Но вот тот же Кито – и совсем другая жизненная картинка. Турникеты и специальные мостики-ступеньки у автобусов.

Перевозка пассажиров в Эквадоре – отдельная дорожная история!

С ветерком и без лишних сантиментов по горной трассе едут и совсем юные любители скорости. А ведь крутость высотной магистрали здесь не уступает опасности! В любой момент может случиться камнепад: на некоторых участках природную махину даже сдерживают специальной сеткой. Но жители страны к таким природным приветам, конечно, привыкли.

Кито – вторая столица в мире по высотности расположения после боливийского Ла-Паса.

Две тысячи восемьсот метров над уровнем моря. Вот только к потрясающим панорамам такая география добавила еще и риск других потрясений, уже не самых приятных.

Андрей Никонов, директор филиала ГПО «Белоруснефть» в Эквадоре:

Каждые 100 лет здесь происходят разрушительные землетрясения. Последнее было 130 лет назад, так что может тряхнуть в любой момент. Я приехал первый раз в Эквадор, и буквально через три месяца довольно-таки серьезно трясло. Настолько, что в офисе двери хлопали.

А вот открыть дверь на нефтяной рынок, чтобы ее не закрыли конкуренты, оказалось не так просто.

За право работать на месторождениях Эквадора борются многие зарубежные компании. И «Белоруснефти» удалось влиться в бизнес-струю черного золота во многом благодаря встрече на высшем уровне.

В 2012 Александр Лукашенко посетил Эквадор с официальным визитом, встретившись с президентом Корреа.

Андрей Никонов, директор филиала ГПО «Белоруснефть» в Эквадоре:

Не будь этот визит настолько успешным в 2012 году и если бы не сложились такие партнерские и добросердечные отношения между двумя государствами, нам, конечно, было бы вдвойне тяжело. Вместе с тем, мы тоже не плошали. Мы действительно сейчас заняли прочно нишу на рынке в Эквадоре, из которой нас будет очень непросто выбить. Мы подписали два очень крупных сейсморазведочных контракта, один объемом в 75 миллионов долларов и второй проект – это сейсмосъемка объемом в 100 миллионов долларов.

Одно из соглашений позволит Беларуси в течение 15 лет добывать нефть на месторождении Армадильо. Но не стоит забывать, что

для Эквадора добыча и экспорт черного золота – самая что ни на есть золотая статья экономики.

Поэтому каждая иностранная компания, работающая в сфере петролеума, сталкивается с множеством, порой сложно выполнимых, условий. И это не считая испытаний природных.

Андрей Никонов, директор филиала ГПО «Белоруснефть» в Эквадоре:

Бывает сезон дождей, когда люди реально ходят по грудь в воде, бурят скважины. Это действительно очень тяжелый труд. Эквадор предъявляет очень жесткие требования к работе, в особенности, нефтяных компаний в амазонской сельве.

Такие жесткие требования не просто блажь по отношению к иностранным компаниям.

По версии эквадорской стороны, в 70-х – 80-х, во время бурения, дочерняя компания «Шеврон – Тэксако» не проводила очистку нефтяных отходов, а все загрязнения сбрасывала в район Амазонки.

Лорена Тапиа, министр охраны окружающей среды Республики Эквадор:

Мы хотим, чтобы весь мир знал о нашей беде. Эквадор провел детальные исследования. По вине «Шеврона» загрязнены и почва, и вода, я уже не говорю о здоровье людей, которые живут в этом регионе. У многих местных выявили онкологию, и это тоже последствия загрязнения. Как вы понимаете, такой ущерб уже ничем не компенсируешь.

А вот финансовый вес ущерба экологического Эквадор оценил в 19 миллиардов долларов. «Шеврон» с такой арифметикой, понятно, не согласен. Но южноамериканские специалисты с палкой в руках готовы аргументировать свою непотопляемую позицию. Доказательства мы ищем в сердце амазонской сельвы.

Хосе Луис Диас, директор департамента министерства охраны окружающей среды Республики Эквадор:

Сейчас я достану палкой более-менее глубокий слой, и вы увидите, как на поверхности появятся маслянистые пятна. Это и есть нефтяные отходы. Пролейте на асфальт бензин, и вы увидите точно такие же следы. И самое страшное, что загрязнение доходит до уровней, с которых людям поступает питьевая вода.

Эмиль Кабрера Армихос, житель поселка Ла Примавера:

В нашем поселке только на моей памяти 15 человек умерли от рака, а несколько знакомых сейчас борются с онкологией. Это просто кошмар.

Поселок, в котором мы общаемся с Эмилем, всего в трех километрах от нескольких очагов загрязнения. И, по мнению мужчины, именно «Шеврон» повинен в страшной трагедии его семьи.

Эмиль Кабрера Армихос, житель поселка Ла Примавера:

Две мои дочери, 16 и 18 лет, умерли. Слышите, умерли! Одна – одиннадцать лет назад, вторая – четыре года спустя. Их пытались вылечить в Кито, но до вскрытия не смогли даже поставить диагноз – настолько специфическими были симптомы. У меня остались еще четверо детей, у них постоянно какая-то сыпь на коже. Я просто не знаю, как быть!

Но нефтепровод вдоль дороги ведет и к другой правде, которую не оставишь на обочине. И фундамент ее, правды, – вот в этом скромном доме, в котором, очевидно, выросло не одно поколение. Здесь очень надеются, что однажды смогут угостить бананами и сейсморазведчиков, которые будут искать и обязательно заплатят за то, что найдут черное золото неподалеку от семейного огорода.

А вот и прелести жизни в экваториальной сельве. Пришел домой – не разуйся, а переобуйся! В резиновые сапоги! Пока хозяйка наводит бытовой марафет, самый ответственный член семьи контролирует приготовление трапезы.

И вот в этом вся местная философия – кулинарить на открытом огне, но обзавестись энергосберегающими лампочками! Круглый год по милости природы жить практически по колено в грязи, но непременно быть при параде!

Эрнесто Гарсиа:

Мы выращиваем и кукурузу, и рис, и какао. Разводим птицу, свиней, поэтому в магазин за продуктами нам ездить практически не нужно. Разве что за солью! Пусть живем и не богато, зато в нашем доме есть электричество! Поверьте, это уже очень не мало! Душ с холодной водой на улице, но нас это вполне устраивает!

Не очень-то удивительно, учитывая, что душ на улице в этих краях частенько включает природа. Тропические ливни могут не прекращаться неделями!

Но отчасти благодаря такому проливному климатическому привету в бюджет Эквадора льются деньги. От экспорта урожая пальмовых плантаций.

Страна на экваторе – номер один в мире по поставкам бананов.

И прибыль от продаж для нас привычно желтых фруктов зеленеет миллиардами долларов в год.

Колон Ольгин, работник плантации:

Вы не смотрите, что заросли здесь больше похожи на лес. Это плантация, которая, между прочим, дает отличный урожай. Мы не используем никаких удобрений, наш климат работает лучше любых химикатов. Посадили, дождались дождей, собрали – вот и весь процесс!

Чтобы процесс шел гладко, как банановая кожура, растительное население плантации периодически обновляют. Как раз в поисках места для новой пальмы наш старый знакомый с угрожающим видом и прогуливается по плантации. Никаких лопат и прочих фетишей садовода! Мачете – все, что нужно эквадорскому агроному!

Колон Ольгин, работник плантации:

Видите маленький отросточек? Его отрубаем и используем как саженец. Потом убираем сухие листья. Теперь остается выкопать яму и посадить его. Но обязательно нужно отсчитать как минимум 4 метра от каждой пальмы, чтобы наши деревья не мешали друг другу.

Скажу откровенно, с банановой плантации меня бы уволили дня через два… а, может, и через час. Но укротитель мачете все не сдается. Переживает, что, не набив руки, не смогу посадить банан в белорусском огороде. Представляю лица дачников при виде таких действий на грядках!

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Если не забывать о популярности банана в Эквадоре и сравнить с Беларусью, можно считать, что сейчас мы садим картошку.

Такие полупервобытные привычки здесь практически во всем: нужно сорвать апельсин до того, как это сделали обезьяны. Вперед, точнее, вверх – на дерево! Отнести апельсины домой? 5 минут – и корзина из того, что растет поблизости, готова.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

О том, что здесь все-таки ступала нога человека, вспоминаешь, когда видишь вот такую местную инфраструктуру. Сейчас попробуем перебраться на другой берег. Шатается эта бамбуковая конструкция. Причем местные не советовали нам очень полагаться вот на эту палочку. Если не на нее, то на что? Все хрустит, все шатается, но нас уверили, что здесь каждый день ходят люди. И бамбук выдерживает несколько человек. Надеюсь, что наше путешествие закончится хорошо! Ой-ёй-ёй!

А вот торгово-банановые мосты между Эквадором и Беларусью выстроены на совесть.

Каких-то 11 тысяч километров – и вот, фрукты с южноамериканских плантаций уже разгружают в камеры неподалеку от Минска.

Александр Зызник, директор компании-импортера овощей и фруктов:

Банан, который вы видите, зашли недавно, поэтому и цвет у него еще зеленый.

Но технологии быстро показывают банану желтую карточку! За 3-4 дня под определенным давлением и температурой фрукты перемещаются в привычную для нас цветовую категорию. Сотни тонн в неделю! Александр уточняет: работать с бананами, выращенными в Эквадоре, для импортера примерно то же самое, что портному шить из тканей от кутюр.

Александр Зызник, директор компании-импортера овощей и фруктов:

У нас есть опыт работы не только с Эквадором, но и с Коста-Рикой, и с Мексикой, и с Панамой. Но на сегодняшний день эквадорский банан – это эталон, самый крупный банан. Как мандарин – марокканский, так банан – эквадорский.

В самом Эквадоре бананы фактически ничего не стоят! Вот такая сурового вида гроздь – всего лишь 1 доллар!

Для сравнения: столько же на провинциальном рынке попросят за четыре луковицы, несколько яблок и с трудом опознанный фруктовый объект бабако!

Но вернемся к нашим бананам. Тем более, их на Экваторе любят настолько, что даже ведут специальную статистику: каждый эквадорец, по подсчетам, в год съедает почти 74 килограмма желто-зеленых. И, кстати, на базаре вам непременно предложат невиданный в наших супермаркетах вид. Бананы исключительно для жарки!

Впрочем, многие вариации на гастрономическую тему здесь весьма отличаются от наших.

Помимо оладий из бананового теста, прямо на улице можно отведать не самую везучую свинью или оценить неопознанное кулинарное искусство. И шансов отравиться самиздатовским фаст-фудом – ноль, – уверяет Дуглас, двигающий в народ подозрительную кипящую массу.

Дуглас Мигель Сталин:

Это инжир! Очень вкусный! Вы не пугайтесь наплывов грязи на кастрюле – это сок, который вытекает во время движения тележки! В день я проезжаю примерно 20 километров. Сложно не расплескать!

Порция такого перекуса ручной работы – 1 доллар. И гастролирующая торговля идет, на зависть мужчине со шторами, очень аппетитно. Никого не смущает, что после такого обеда можно поневоле и надолго изменить маршрут.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Все это напоминает страшный сон работника санстанции, на самом деле. Посмотрите: голыми руками все это делается, сейчас еще он сыр возьмет рукой! Молодец!

Продают на эквадорских улицах, кажется, больше, чем все, что можно! Стельки, флаги, совсем малому бизнесу не мешают даже дети…

Полный букет уличного ассортимента здесь дополняет торговля живым благоуханием. Эквадорским женщинам, как, впрочем, и мужчинам, повезло:

страна – один из крупнейших мировых экспортеров цветов,

поэтому и розы своей даме здесь подарить как хлеба купить. Возможность выращивать сотни видов прекрасных растений местным плантаторам раскрыла, как бутон, сама природа.

Альберто Кантьяно, владелец цветочной плантации:

Секрет в том, что, во-первых, мы, благодаря горам, на высоте, а во-вторых, у наших цветов, в отличие от той же Европы, есть 12 часов светового времени в сутки. Но и это еще не все: для наших роз мы включаем музыку! (Что это за музыка? Тяжелый хард-рок?) Нет! Только классика!

А вот разновидностей роз здесь побольше, чем стилей в музыке. Примерно полторы сотни оттенков, даже черные и голубые.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

С высоты человека весьма несолидного роста могу сказать, что на плантации чувствуешь себя настоящим гномиком. До двух с половиной метров вымахивают эти дивные цветы, а вот как преодолевают тысячи километров, сейчас и расскажем! От старта до финиша!

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Именно по этой дороге с трехэтажным название Гуайабамба цветы с плантаций в машинах с холодильниками и отправляются в аэропорт. Вот как раз перед нами и едет грузовик, который везет очень хрупкий и очень красивый груз.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

После многочасового воздушного путешествия розы с нашей эквадорской плантации попадают в Амстердам – центр мирового цветущего бизнеса, здесь что-то вроде перевалочного пункта. И уже из столицы Нидерландов тонны букетов полетят по всему миру, в том числе и в Беларусь.

Благодаря цветочному экспорту бюджет Эквадора прирастает более чем на 700 миллионов долларов в год.

Возможно, поэтому и неспроста в кабинете министра внешней торговли – букет роз в оттенках национального флага. Господин Валенсиа знает о прибыльной статье экономического сотрудничества и рассказывает, как могут расцвести финансовые контакты Эквадора и Беларуси.

Диего Аулестиа Валенсиа, министр внешней торговли Республики Эквадор:

Экономики наших стран дополняют друг друга. Выросли поставки калийных удобрений из Беларуси в Эквадор, кроме того, мы особенно заинтересованы в создании сборочных производств вашей техники. И, конечно, нам хотелось бы выйти на рынок Евразийского экономического союза. Мы надеемся, что Беларусь станет центром взаимоотношений Эквадора с ЕАЭС.

Игорь Полуян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Эквадор:

Мы сюда экспортируем удобрения и пруток. Плюс к этому идет оборудование, которое используют наши нефтяники здесь. Если мы будем говорить еще и об услугах, то по услугам у нас уже вырисовываются очень неплохие цифры, кратно более высокие, чем торговля товарами. Если в 2013 взаимная торговля услугами была 2 миллиона долларов, то через год, в 2014 году, уже было 62 миллиона. Динамика есть уже сейчас и это при том, что мы только-только начинаем. Да, непросто, но где просто? Везде непросто. Надо работать просто, вот и все.

Кстати, в Беларуси можно найти не одну ассоциацию с Эквадором. Цвета флага даже в весьма неожиданных интерпретациях и сквер Симона Боливара, в свое время освободившего южноамериканскую страну от испанского господства. Но бизнесмен Баннер Мойя гарантирует, что совсем скоро уже в столице Эквадора параллелей с Беларусью появится как минимум на одну больше. И это будет во всех смыслах фундаментальная связь!

Баннер Мойя, бизнесмен:

Сейчас наша компания проектирует огромный жилой комплекс. И одно из зданий мы назовем именно «Беларусь» – это будет написано на фасаде, а на одной из стен дизайнеры обыграют элементы орнамента вашей страны.

Такая идея – привет с семейного совета! Сватья господина Мойя – белоруска. И дочери Баннера, недавно побывавшие в Минске, уже просветили папу, что оборудовать в доме дискоклуб в целях безопасности в нашей стране было бы просто незачем!

Баннер Мойя, бизнесмен:

В Эквадоре, как и в Аргентине, Венесуэле, опасно выходить на улицу поздно вечером, в лучшем случае у вас украдут мобильник. В Беларуси, как рассказали мои дочери, полное спокойствие, можно гулять хоть ночью.

А вот внуку Баннера гулять по ночам пока рановато. Но музыкальное образование мальчика не ограничится посещениями домашнего танцпола, и этому непременно поспособствует «Беларусь» – важный пункт на карте семейного искусства. А тем временем сам хозяин показывает, по каким нотам в его особняке проходят родственные посиделки.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Тема строительства для Кито не просто вопрос престижа или выполнения нормы по квадратным метрам. Дело в том, что несколько веков назад извержение вулкана Пичинча – вот он, в дымке – буквально стерло город с лица земли. И все то ассорти из многоэтажек, которое мы видим сегодня, тогда было голым полем.

Вадим Копылов, управляющий администрацией филиала ЗАО «Белзарубежстрой» в Кито:

Строительство 15-20-этажного здания происходит реально в течение года, «под ключ». Строят очень быстро и качественно. Мы можем прямо сейчас отсюда увидеть здания, которые на момент моего приезда сюда, 8 месяцев назад, еще отсутствовали.

Скоро в сфере эквадорского строительства, вполне возможно, появится и белорусский кирпичик.

«Белзарубежстрой», известный в том числе и возведением жилых домов в Венесуэле, сейчас прорабатывает здесь несколько проектов сотрудничества.

Но благодаря технадзору наших специалистов в Эквадоре уже появляются новые подстанции и линии электропередач.

Кроме того, белорусская компания планирует построить в Эквадоре несколько промышленных предприятий и школ, которым ученики, особенно в небольших городах, наверняка обрадуются не меньше, чем уроку, посвященному битве при Пичинча. Учебные заведения за сотни километров от Кито снаружи больше напоминают фермы. И, кстати, почти все ребятишки в этой школе дети рыбаков.

Океан здесь что-то вроде природного градообразующего предприятия.

Возле каждого дома – парковка не для авто, а для лодок, и барышни – мечта многих мужчин – сами выгоняют благоверных на рыбалку.

Рональд Чанкай, рыбак:

Мы уходим от этих берегов далеко в океан, примерно на 800 километров. Получается целая неделя пути – и это только в одну сторону! Приходится, нам же нужно кормить семьи. Ловим, кого повезет – альбакора, дорадо, тунца и рыбу-меч.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Но даже если рыбаки возвращаются в деревню без улова, их жены не всегда торопятся взять в руки мачете. Некоторые умудряются продать рыбу, не отходя от весла! Улов сдают на проплывающие мимо корабли, и получается своего рода супермаркет в открытом океане!

Другой вариант, если не повезло с проплывающим мимо судном, – рынок. Правда, рыбаки недовольны: говорят, оптовая цена в 8 долларов за килограмм дорадо – грабеж! Кто-то покупает для ресторанов, кто-то – на обед. Процесс обновления ассортимента постоянно на волне!

Единственное, что может отвлечь от выбора подводного жителя, – аромат…не прибоя. На рынке мы снимаем в 7 утра, а духота на улице, как в сауне! Но это прибрежный город Манта. Час лёту в сторону столицы – и люди уже одеты по нашим меркам по-осеннему.

Эквадор уникален еще и тем, что расположен сразу в нескольких климатических зонах.

И благодаря экватору одна и та же температура – своя для разных уголков страны – держится круглый год. К примеру, в Кито – это 20-22 градуса. Не жарко, но солнце агрессивное. Поэтому и привычно увидеть того, кто спасается от пекла и тут же человека в теплой куртке.

Но есть в Эквадоре города, где одеваются, будто только что со съемок вестерна. Не будь в руках местных мобильников, можно и поверить, что индейцы в Отавало просто не вышли из образа века позапрошлого. Вот и судя по двору Марии Мойнелы, в доме остановился какой-то национальный ансамбль, но здесь это – casual, как и обилие украшений.

Мария Фавиола Моретта Мойнела, житель Отавало:

По украшениям у нас судят о статусе семьи. У женщины отавалиньо может быть коралловый браслет за 3-4 тысячи долларов, хотя семья будет совсем не богатой.

Свою семью Мария считает не зажиточной, но, говорит, на основное хватает. Ну и ладно, что в холодильнике только лайм, остатки зелени и нечто неопознанное в миске. При том, что в доме четверо детей. Зато в ушах золотые серьги, и это мы без сарказма – здесь философия такая.

Работает вся родня на фамильной мануфактуре в подвале. Вроде и станков немало, но, по словам дамы, прибыль постоянно падает из-за конкурентов с другого континента.

Мария Фавиола Моретта Мойнела, житель Отавало:

К нам многое привозят из Китая, поэтому приходится снижать цены на то, что производит наша семья. А ведь нужно еще оплачивать счета за электричество. Очень тяжело. Конечно, у нас и речи не идет, чтобы накопить на собственный дом.

Мария с детьми живут у родителей мужа, и женщина по копейке откладывает на образование сыновей. Самой ей всю юность внушали, что учиться в университете прихоть, но для своих отпрысков женщина хочет иного будущего. Пусть и назвала одного из мальчиков с исторической оглядкой на прошлое.

Мария Фавиола Моретта Мойнела, житель Отавало:

Про Ленина знаю только то, что он был политиком. Мне об этом рассказывали. В честь него и назвали.

А вот брата Ленина – Саида мы вначале приняли за девочку. Но длинные волосы даже у современных индейцев – в порядке парикмахерских вещей.

Хосе-Антонио Кутакач:

Косичку мне жена заплетает, но я и сам умею! Так что когда лень супруге, еще и ей прическу сделаю!

Кроме длинных волос, местные выделяются еще и ростом. Правда, в обратную сторону. Кажется, что эти копыта весят примерно столько же, сколько и несущий их человек.

Практически каждый белорус мог бы ощутить себя здесь Гулливером!

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Мне этот город однозначно нравится! Судите сами: где еще, будучи буквально метр в прыжке, почувствуешь себя действительно большим человеком!

Жаль, что у этих барышень вряд ли получится присоединиться к любимому народному развлечению эквадорцев.

Практически каждый вечер сотни человек собираются на мини-стадионах и болеют за волейбольные команды, состоящие из коллег, соседей и просто проходящих мимо горожан.

Плечом к плечу за красивую подачу борются и бизнесмены, и рабочие. А зрители еще и делают ставки, чтобы не просто поболеть, но и заработать.

Как сетка разделяет поле, линия экватора в Эквадоре проходит ровно посередине мира. Вот она – нулевая параллель, самый центр Земли!

О точных координатах планетарной разделительной спорили не один год. Вначале пресловутая линия была здесь, затем ученые данные перепроверили и перенесли географический ноль.

Теперь в этом месте центр еще и исторический. Дом 19 века с портретом владелицы, сохранились даже хозяйские аналоги тапок. А вот, к примеру, процесс, скорбный для посварившегося с врагом индейца – настоящая человеческая голова. Роковая ссора произошла примерно два века назад.

Габриэлла Беналькасар, гид:

Врага убил, а голову отрубил. Потом, по традиции, ей зашили губы и глаза. Индейцы боялись, что дух может вылететь и отомстить. Вот такие были нравы.

Сегодня нравы уже, понятно, не те. И вместе с подобными традициями в историю ушла и отдаленность наших стран.

Сегодня Эквадор и Беларусь, несмотря на расстояние в 11 тысяч километров, стараются оказаться на одной экономической, да и просто человеческой волне.

Ведь оказывается, мы действительно коллеги по центру: у нас – Европы, у них – мира. И наверняка не зря даже на середине Земли есть и белорусский язык.