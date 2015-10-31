Физподготовка, экипировка и боевое задание – корреспондент «Картины мира» провел день в рядах спецназа

Потенциал белорусской армии оценивается как один из самых высоких в Восточной Европе. Что же представляют из себя Вооруженные Силы страны? Давайте разберемся.

Контингент белорусской армии – более 60 тысяч человек: авиация, сухопутные и войска противовоздушной обороны, силы специальных операций. Как устроен этот сложный механизм, мы решили проверить на себе.

Спецназ – визитная карточка любой современной армии. И кто из ребят не мечтал служить в элите? В бригаде сил немедленного реагирования к появлению журналиста не совсем спортивной комплекции и отнюдь не уставного внешнего вида отнеслись с иронией. Короткий инструктаж – и для гражданского первый день в армии становится боевым.

Общее построение, приказ – и личный состав за считанные минуты в полной экипировке.

Получив оружие, мчимся на плац. Очередная команда.

Следующий этап – погрузка, и взвод отправляется на боевое задание.

Сегодня экипировка сил специальных операций универсальна. При этом одинаково эффективна. Маскировка, защита, приборы – и все это разработки отечественного военпрома.

На этом Вооруженные Силы передовыми технологиями не ограничиваются. Беспилотники за последние десять лет стали нашим брендом. Радары для системы ПВО так же аналогов в мире не имеют. А белорусская оптика, которую мы не перестали развивать со времён СССР, сегодня и во все уникальна. Прицелы на образцах современного оружие можно назвать универсальными с приставкой «супер».

Александр Авадень, старший офицер управления Министерства обороны Республики Беларусь:

Раньше ночной прицел, который был в Советском союзе, был достаточно большим по габаритам и по массе, и из него можно было весть стрельбу только ночью. Здесь уже малые размеры, габариты, и вести стрельбу можно и днем, и ночью.

Отличительная черта спецназа – универсальность. И наша задача на этом выходе – обнаружить и уничтожить условного противника.

Вес шлема – 2 килограмма, бронежилет – ещё 6. Уже после первого элемента начинаешь ощущать, что твоя физическая форма далека от идеальной.

Резкие подъёмы, спуски, подземные лабиринты. И на всём притяжении взвод работает как одна команда, единый, сплоченный, механизм – здесь своих не бросают.

Дмитрий Шибут, командир 3-го взвода специального назначения войсковой части 3214:

Здесь работает принцип: один за всех и все за одного. От подъема до отбоя они постоянно работают вместе.

Один из основных элементов подготовки – рукопашный бой. Здесь и своя тактика, и стратегия: нападение и защита.

Максим Слиж, корреспондент:

По моему внешнему виду я к бою готов, но когда подумаю, что через несколько минут выходить на ринг и биться с профессионалом, мне становится как-то не по себе. Кажется эта защита совсем беззащитной.

Не повезло. После нескольких попыток с моей стороны активно атаковать. Резкий проход в ноги и болевой приём.

Овладеть таким уровнем мастерства помогают постоянные нагрузки и тренировки. А так же арсенал различных приёмов.

Максим Слиж, корреспондент:

Многие представляют себе вертолет, а некоторым даже удавалось на нем покататься. Но такого «вертолета» вы еще не видели!

Что касается потенциала военно-воздушных сил, то в этом году на вооружение было принято четыре учебно-боевых самолета Як-130, а в перспективе белорусская армия получит ещё 12 современных вертолетов Ми-8. Впрочем, на этом развитие авиакомплекса не будет остановлено. Подправят «здоровье» путём модернизации и части военно-транспортных судов.

Максим Слиж, корреспондент:

В здоровом теле – здоровый дух. У спецназа есть ещё одна традиция: несмотря на температуру за окном и время года

… закаливаться, обливаясь холодной водой.

А это основное прикрытие нашей пехоты – танки Т-72. Меня в состав экипажа приняли наводчиком.

Загружаем боекомплект. Сразу снаряды. Затем ещё один рывок, и отправляемся на огневой рубеж. Командир уточняет цели, разрешение на атаку получено.

А вот такая решетка при попадании спасает жизнь экипажу при выстреле противника из гранатомета. Белорусские военные и ученые проанализировали воздействие этого оружия на броню и разработали противокумулятивный экран. Есть варианты для танка, боевой машины пехоты и бронетранспортера.

Главная задача армии – оставаться современной и поддерживать боевой потенциал. Вооруженные Силы Беларуси сегодня – безопасность страны. А военнослужащие – её защита.