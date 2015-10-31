31 октября в Военной академии Республики Беларусь прошел день открытых дверей

Новости Беларуси. Со следующего года Военная академия начнет вновь набирать девушек. Об этом сегодня, 31 октября, сообщили в учебном заведении во время дня открытых дверей. Более тысячи школьников пришли в Академию, чтобы познакомиться с условиями, в которых занимаются курсанты.

Абитуриентам продемонстрировали образцы военной техники и провели мастер-классы. Можно было познакомиться с устройством парашюта и узнать, как на деле работают специальные тренажеры для обучения. На многочисленные вопросы отвечали не только преподаватели, но и курсанты Академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илья Юруть, курсант Военной академии Республики Беларусь:

Я мечтал с детства стать военным, стать офицером и защищать свою Родину, свой дом, свое Отечество. На сегодняшний день мы получаем качественное специальное образование, высокий уровень физической подготовки, а также военные специальные знания.

Сергей Бобриков, начальник Военной академии Республики Беларусь:

Сегодня у нас аншлаг, у нас более 1 200. Давно у нас не было столько абитуриентов. Конечно, это прежде всего повышается престиж военной службы, это прежде всего повышается интерес молодых ребят к нормальной мужской профессии. Мы надеемся, что в следующем году у нас будет хороший конкурс.

В Военной академии обучается более 2,5 тысяч курсантов. В следующем году планируют набрать еще 500 человек. Наибольшим спросом у абитуриентов пользуются факультеты военной разведки и связи. Традиционно на пике популярности остаются авиационные специальности.

Игорь Середа:

Сын хочет поступать на авиационный факультет летчиком. Он сам выбрал эту профессию и хочет учиться.

Андрей Середа, ученик марьиногорской гимназии:

Я решил поступать в Военную академию, потому что это моя мечта с детства. Мой папа военный, я вижу себя на защите Родины, Отечества, я готов отдать свою жизнь, лишь бы мое Отечество было с чистыми небесами, не было войны.

Вероника Гилевич, ученица средней школы №167 Минска:

Я задумываюсь о военной профессии, так как это очень престижно, очень интересно. Защищать Родину — важная профессия.