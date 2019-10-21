Авторские пособия Светланы Гереги вошли в список лучших на областном этапе конкурса «Современные технологии специального образования». Через игру специалист ставит детям нужные звуки и учит правильно говорить.

Новости Беларуси. Уникальную методику коррекционных упражнений разработала учительница-дефектолог из Слуцка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Почти каждая семья так или иначе сталкивалась с нарушениями речи у своего ребенка: шепелявостью или картавостью. Светлана за 17 лет работы справлялась с куда более серьезными проблемами. Каждый случай индивидуален, но все равно это буквально дрессировка правильных звуков. Чтобы сделать процесс более эффективным, пришлось добавить немного креатива – так родилась серия из трех игровых авторских пособий.

Светлана Герега, учитель-дефектолог ясли-сада № 15 Слуцка:

Пособие состоит из альбома артикуляционной гимнастики. На одной стороне представлена картинка, на другой – в стихотворной форме она описывается. Ребенок знакомится, куда поднять язычок, как поставить губы для того, чтобы произнести тот или иной нарушенный звук.

И альбом «Ассоциации». В этом альбоме представлены все виды ассоциаций: зрительные, обонятельные, осязательные, забавные; ассоциации – комические картинки американского юмориста Роджера Прайса; ассоциации, связанные с геометрическими формами.