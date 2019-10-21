Уникальную методику коррекционных упражнений разработала учительница-дефектолог из Слуцка
Новости Беларуси. Уникальную методику коррекционных упражнений разработала учительница-дефектолог из Слуцка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Авторские пособия Светланы Гереги вошли в список лучших на областном этапе конкурса «Современные технологии специального образования». Через игру специалист ставит детям нужные звуки и учит правильно говорить.
Корреспондент Екатерина Чичерова побывала на необычных занятиях.
Почти каждая семья так или иначе сталкивалась с нарушениями речи у своего ребенка: шепелявостью или картавостью. Светлана за 17 лет работы справлялась с куда более серьезными проблемами. Каждый случай индивидуален, но все равно это буквально дрессировка правильных звуков. Чтобы сделать процесс более эффективным, пришлось добавить немного креатива – так родилась серия из трех игровых авторских пособий.
Светлана Герега, учитель-дефектолог ясли-сада № 15 Слуцка:
Пособие состоит из альбома артикуляционной гимнастики. На одной стороне представлена картинка, на другой – в стихотворной форме она описывается. Ребенок знакомится, куда поднять язычок, как поставить губы для того, чтобы произнести тот или иной нарушенный звук.
И альбом «Ассоциации». В этом альбоме представлены все виды ассоциаций: зрительные, обонятельные, осязательные, забавные; ассоциации – комические картинки американского юмориста Роджера Прайса; ассоциации, связанные с геометрическими формами.
Екатерина Чичерова, корреспондент:
Одна из самых интересных игр – приключение музыкального карандаша. Каждое изображение связано с определенной темой. Например, здесь нужно выбрать домашнее животное, в названии которого есть звук «р». Произнести и нажать: если ответ правильный – заиграет мелодия.
Сейчас на занятия к Светлане приходят 20 детей. Ассоциации и музыкальные викторины используют в группах, артикуляционную гимнастику – на индивидуальных уроках. Игры предназначены не только дефектологам, но и родителям, чтобы закрепить упражнения еще и дома.
Подробности – в видеоматериале.