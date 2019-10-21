Прямой эфир

«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом

21 октября 2019 19:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Знаковая дата для верующих Минской области. Пятилетие отметила Борисовская епархия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во время праздника на территории храма Воскресения Христова открыли новый Соборный дом. В планах – сделать уютный внутренний дворик и детскую площадку.

«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом -1

Материал корреспондента Анастасии Кончиц.

Праздничная служба позволила каждому присутствующему не только почувствовать дух праздника, но и поблагодарить Бога за достижения. На территории борисовского кафедрального собора организовали угощения и музыкальный перерыв, чтобы у прихожан была возможность поздравить друг друга с праздником и просто поговорить.

 

«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом -4

Вениамин, Епископ Борисовский и Марьиногорский:
Церковь дает большие жизненные силы каждому человеку, дает богатую пищу для души. Нам есть что сказать в наших храмах, нам есть как поддержать людей. Это не значит, что церковь защитит от всех проблем человека. Нет, она укажет правильное отношение.

«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом -7

«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом -9

Не обошлось в знаковую для епархии дату и без подарков. Во время праздника здесь освятили Соборный дом. Он прекрасно вписался в архитектурный ансамбль храма. В здании разместятся две трапезные на 40 человек, а также два класса для воскресной школы. Ее сейчас посещают около сотни детей.

«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом -12

«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом -14

«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом -16

«Церковь даёт большие жизненные силы человеку». К 5-летию Борисовской епархии открыли новый Соборный дом -18

Подробности – в видеоматериале.

# Православные в Беларуси # общество # Вениамин # епископ Борисовский и Марьиногорский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лжепереписчики могут спрашивать данные банковских карт: как не попасться на удочку мошенников во время переписи
21 октября 2019 17:15

Лжепереписчики могут спрашивать данные банковских карт: как не попасться на удочку мошенников во время переписи

«Информационный канал СТВ» будет выходить в 20.00: телеканал предоставляет эфирное время кандидатам в депутаты
21 октября 2019 17:12

«Информационный канал СТВ» будет выходить в 20.00: телеканал предоставляет эфирное время кандидатам в депутаты

Пользователи неправильно указывали адреса. В Белстате столкнулись с непредвиденной проблемой при переписи
21 октября 2019 12:01

Пользователи неправильно указывали адреса. В Белстате столкнулись с непредвиденной проблемой при переписи