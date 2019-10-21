Лжепереписчики могут спрашивать данные банковских карт: как не попасться на удочку мошенников во время переписи

Новости Беларуси. 21 октября стартовал новый этап переписи населения: специалисты пошли по домам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие 10 дней они должны будут завершить кампанию. В ней уже приняли участие почти 5 миллионов человек. Пользователи неправильно указывали адреса. В Белстате столкнулись с непредвиденной проблемой при переписи

Каждый из них выбрал наиболее удобный способ рассказать о себе. Так, более 20 % белорусов сделали это онлайн в интернете. Но, как выяснилось, некоторые допустили ошибки, и теперь у переписчиков прибавилось работы. Подробности у корреспондента Камиллы Шах. Возможность переписаться через интернет у белорусов появилась впервые. Между ею и началом поквартирного обхода – два дня, чтобы обновить адреса и не тревожить тех, кто уже переписался самостоятельно. Однако утром 21 октября стали появляться первые жалобы переписчиков на то, что не все данные совпадают. Выяснилось, что некоторые респонденты неверно указывали свой адрес, случайно перепутав цифры.

Жанна Василевская, заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси:

Когда мы готовились к интернет-переписи, мы неоднократно указывали людям на то, что необходимо правильно указать адрес проживания. В противном случае они столкнутся с тем, что их посетит переписчик. Первые случаи уже с утра мы наблюдаем именно по Минску. Нагрузка на переписчика увеличивается. Переписчик в любом случае должен прийти и пообщаться с человеком. Вместе с тем мы просим с пониманием отнестись к этому. 12 тысяч переписчиков опросят белорусов на дому

Сегодня первый день, когда человек с планшетом может постучаться к вам в дом. А вот лжепереписчики взялись за дело гораздо раньше. Первые случаи обмана были зафиксированы уже на прошлой неделе.

Камилла Шах, корреспондент:

Как отличить настоящего переписчика от мошенника? У настоящего обязательно должно быть при себе удостоверение с печатью Белстата, портфель с эмблемой переписи населения и планшет. Ну и, конечно, он не должен задавать подозрительных вопросов: например, интересоваться данными банковских карт.

Задача максимум – переписать всех белорусов. Так, в Бресте сегодня в двери незнакомых людей позвонили и постучали тысячи добровольцев. В основном, это студенты местных вузов. Студентка филфака Анастасия Ярмошевич за десять дней должна обойти порядка 300 квартир и внести в программу на планшете всех, кто еще не сделал это самостоятельно. Несмотря на то, что вопросов в анкете стало заметно больше, чем 10 лет назад, важное дело с первого дня пошло как по маслу.

Анастасия Ярмошевич, студентка Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина:

Все проходит достаточно хорошо. Потому что люди настроены отвечать. Они открывают, отвечают, приглашают на кофе-чай, хотя мы отказываемся. Я работаю уже порядка 4-5 часов и закрыла 35 квартир. Чтобы пересчитать всех белорусов, были обучены более 12 тысяч человек. Сейчас они работают на стационарных участках и в мобильных бригадах. Гостиницы, предприятия, больницы – без внимания не остается ни один объект.

Татьяна Сарсенова, пациентка 5-й городской клинической больницы:

В первую очередь это удобно. Я лежу в больнице и не могу находиться по своему месту жительства. Ко мне пришел человек, задал все необходимые вопросы, записал все, что нужно.

Наталья Ципес, переписчик, медицинский регистратор 5-й городской клинической больницы:

Люди, которые переписываются, они сами подходят, сами интересуются. Они сами приносят свои документы и даже просят переписать свою семью. Я думаю, что это важно. У нас очень много лечатся иностранных граждан, и они тоже с удовольствием переписываются.