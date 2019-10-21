«Информационный канал СТВ» будет выходить в 20.00: телеканал предоставляет эфирное время кандидатам в депутаты

Новости Беларуси. 21 октября стартовали выступления кандидатов в депутаты в теле- и радиоэфире. Телеканал СТВ предоставляет эфирное время претендентам на депутатский мандат от Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телеэфир ограничен 5 минутами и всем участникам предоставляется бесплатно. Выступления будут проходить с 19 до 20 часов. На это время «Информационный канал СТВ», который обычно выходит по будням в 19.30, смещается на полчаса вперед. Смотрите нас теперь в 20.00.