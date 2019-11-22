Уникальное сооружение для очистки сточных вод появилось в Мядельском районе

Новости Беларуси. Новое сооружение для очистки сточных вод появилась в поселке Дружный Мядельского района. Принцип работы основан на зеленых технологиях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Новое сооружение для очистки сточных вод появилась в поселке Дружный Мядельского района. Принцип работы основан на зеленых технологиях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вода фильтруется через 40-сантиметровый слой песка. Очищается почти сто процентов, при этом расход электроэнергии минимальный. В сутки такое строение пропускает 15 кубических метров воды.
Владимир Климович, заместитель директора УП «ЖКХ Мядельского района»:
Сверху песчаного гравийного фильтра высажен тростник, который будет служить как для разрушения верхней фракции, чтобы песочек не слеживался, так и для поглощения паров, которые еще остаются.
Кроме дешевизны, сооружение и еще простое в эксплуатации. Проект осуществлен совместно с международной благотворительной организацией по экологическому строительству.