Уникальное сооружение для очистки сточных вод появилось в Мядельском районе

Новости Беларуси. Новое сооружение для очистки сточных вод появилась в поселке Дружный Мядельского района. Принцип работы основан на зеленых технологиях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вода фильтруется через 40-сантиметровый слой песка. Очищается почти сто процентов, при этом расход электроэнергии минимальный. В сутки такое строение пропускает 15 кубических метров воды.

Владимир Климович, заместитель директора УП «ЖКХ Мядельского района»:

Сверху песчаного гравийного фильтра высажен тростник, который будет служить как для разрушения верхней фракции, чтобы песочек не слеживался, так и для поглощения паров, которые еще остаются.