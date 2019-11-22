Собрать мусор, вымыть окна. В Марьиной Горке воспитанники SOS-деревни реализуют проект помощи пожилым людям

Новости Беларуси. Маленькие помощники с большими сердцами. Невероятно интересный проект создали в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Воспитанники детской деревни решили помогать одиноким пожилым людям. Благодаря центру социального обслуживания подростки познакомились с бабушками, которым нужна помощь. Собрать мусор на участке, составить дрова, вымыть и оклеить окна на зиму, убрать в квартире – мальчики и девочки всегда откликаются и предлагают помощь сами.