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Собрать мусор, вымыть окна. В Марьиной Горке воспитанники SOS-деревни реализуют проект помощи пожилым людям

22 ноября 2019 15:19
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Новости Беларуси. Маленькие помощники с большими сердцами. Невероятно интересный проект создали в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Собрать мусор, вымыть окна. В Марьиной Горке воспитанники SOS-деревни реализуют проект помощи пожилым людям-1

Воспитанники детской деревни решили помогать одиноким пожилым людям. Благодаря центру социального обслуживания подростки познакомились с бабушками, которым нужна помощь. Собрать мусор на участке, составить дрова, вымыть и оклеить окна на зиму, убрать в квартире – мальчики и девочки всегда откликаются и предлагают помощь сами.

Собрать мусор, вымыть окна. В Марьиной Горке воспитанники SOS-деревни реализуют проект помощи пожилым людям-4

Все подробности в видеоматериале Вадима Смоляка.

Собрать мусор, вымыть окна. В Марьиной Горке воспитанники SOS-деревни реализуют проект помощи пожилым людям-7

Собрать мусор, вымыть окна. В Марьиной Горке воспитанники SOS-деревни реализуют проект помощи пожилым людям-9

Собрать мусор, вымыть окна. В Марьиной Горке воспитанники SOS-деревни реализуют проект помощи пожилым людям-11

# Социальная помощь # общество # Фотофакт

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