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«Уникальнейшие номера». Какую программу подготовили для зрителей в Белгосцирке на II Международном фестивале циркового искусства

20 сентября 2019 07:17
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Новости Беларуси. В Минске праздник грации и трюков уже в разгаре. В столице проходит II Международный фестиваль циркового искусства. На манеж выйдет сотня артистов из 19 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники поборются за шесть наград и, прежде всего, за Гран-при. Его обладатель определится 22 сентября.

«Уникальнейшие номера». Какую программу подготовили для зрителей в Белгосцирке на II Международном фестивале циркового искусства-1

«Уникальнейшие номера». Какую программу подготовили для зрителей в Белгосцирке на II Международном фестивале циркового искусства-3

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:
Очень уникальные, сбалансированные буквально все номера. Артисты из Северной Кореи приезжают к нам второй раз на второй фестиваль и привозят просто уникальные номера. Приехали артисты из Китайской Народной Республики – просто уникальнейшие номера. Да и россияне со своими встречными качелями, когда девочки на встречных качелях работают в бальных платьях и делают такие трюки… Вы знаете, это подкупает. Это просто надо видеть!

Добавим, фестиваль продлится четыре дня.

«Уникальнейшие номера». Какую программу подготовили для зрителей в Белгосцирке на II Международном фестивале циркового искусства-6

«Уникальнейшие номера». Какую программу подготовили для зрителей в Белгосцирке на II Международном фестивале циркового искусства-8

«Уникальнейшие номера». Какую программу подготовили для зрителей в Белгосцирке на II Международном фестивале циркового искусства-10

# Цирк # общество # Владимир Шабан # Фотофакт

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