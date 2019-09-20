«Уникальнейшие номера». Какую программу подготовили для зрителей в Белгосцирке на II Международном фестивале циркового искусства

Новости Беларуси. В Минске праздник грации и трюков уже в разгаре. В столице проходит II Международный фестиваль циркового искусства. На манеж выйдет сотня артистов из 19 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники поборются за шесть наград и, прежде всего, за Гран-при. Его обладатель определится 22 сентября.

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:

Очень уникальные, сбалансированные буквально все номера. Артисты из Северной Кореи приезжают к нам второй раз на второй фестиваль и привозят просто уникальные номера. Приехали артисты из Китайской Народной Республики – просто уникальнейшие номера. Да и россияне со своими встречными качелями, когда девочки на встречных качелях работают в бальных платьях и делают такие трюки… Вы знаете, это подкупает. Это просто надо видеть!

Добавим, фестиваль продлится четыре дня.