Полторы сотни благоустроенных источников. БРСМ подытожил акцию «Восстановление святынь. Родники Беларуси»
Новости Беларуси. «Дорогами добрых дел». 3D-веломарафон с таким названием собрал в столице активную молодежь со всех регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Маршрут пролегал по культовым и историческим местам Минска. Полсотни активистов заложили в сквере Дома милосердия аллею хвойных деревьев, а также помогли благоустроить двор у Храма-памятника в честь Всех Святых. Эта инициатива завершила благотворительную акцию «Восстановление святынь. Родники Беларуси».
Корреспондент Вероника Гришкова провела день с волонтерами.
Алиса, ну что? Лопаты есть? Перчатки есть? Пойдем сажать? Идем!
Для пятилетней Алисы это первое посаженное дерево, и, по мнению волонтера со стажем Александры, точно не последнее. Сегодня она и еще полсотни активистов союза молодежи со всей страны наводили лоск в сквере Дома милосердия. На помощь позвали учащихся местной воскресной школы, чтобы собственным примером показать детям: красота в созидании.
Александра Гончарова, секретарь центрального комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:
Сейчас у них горят глаза для того, чтобы что-то делать. И, как отметила сейчас девочка Алиса, она сказала: «Не переживайте, у нас все получится, мы же вместе. А вместе мы можем многое».
Обратить внимание на благотворительность – идея челленджа 3D-веломарафона «Дорогой добрых дел». Он 19 сентября колесил по столице. К участникам движения присоединился и настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный. Традиционную рясу он сменил на байк-обмундирование.
– Часто ли вы катаетесь по белорусским дорогам, по минским?
Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Часто, но всегда маскируюсь. Сейчас вы меня выдаете, теперь все меня будут узнавать.
Во дворе храма-памятника волонтеры украсили фасад трансформаторной подстанции и превратили ее в современный арт-объект. Так подвели итоги акции по восстановлению святынь Беларуси в 2018 году.
Началась она еще в 2013-м, и с тех пор почти полторы тысячи культовых объектов по всей стране стали краше. В Год малой родины акцент волонтеры сделали на восстановлении целебных источников. Полторы сотни родников: привели в порядок территорию, создали места для отдыха, в дар с собой привезли кувшины с родниковой водой.
Анастасия Лукьянович, волонтер отряда «Доброе сердце»:
Мы благоустроили территорию вокруг родника, также установили две лавочки и посетил старожила деревни, который рассказал нам историю этого родника и поделился информацией о том, какими целебными свойствами он обладает.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь центрального комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:
Мы не останавливаемся, мы движемся дальше. И дальше будем продолжать развивать наш проект – восстанавливать святыни самые разные, в том числе природные, по всей стране. Конечно же, важно заниматься озеленением. Если пословица «мужчина должен посадить дерево», мы считаем, что активист БРСМ должен посадить парк.
Вероника Гришкова, корреспондент:
Храм-памятник в честь Всех Святых стал центром еще одной масштабной патриотической акции. Молодежь со всей Беларуси привозит сюда в капсулах землю с мест боевых сражений, гибели мирного населения и самых знаковых мест Великой Отечественной войны. 9 мая, в день 75-летия Великой Победы, эти капсулы будут переданы в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых как символ того, что Беларусь помнит.