Полторы сотни благоустроенных источников. БРСМ подытожил акцию «Восстановление святынь. Родники Беларуси»

Новости Беларуси. «Дорогами добрых дел». 3D-веломарафон с таким названием собрал в столице активную молодежь со всех регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Маршрут пролегал по культовым и историческим местам Минска. Полсотни активистов заложили в сквере Дома милосердия аллею хвойных деревьев, а также помогли благоустроить двор у Храма-памятника в честь Всех Святых. Эта инициатива завершила благотворительную акцию «Восстановление святынь. Родники Беларуси». Корреспондент Вероника Гришкова провела день с волонтерами.

Алиса, ну что? Лопаты есть? Перчатки есть? Пойдем сажать? Идем!

Для пятилетней Алисы это первое посаженное дерево, и, по мнению волонтера со стажем Александры, точно не последнее. Сегодня она и еще полсотни активистов союза молодежи со всей страны наводили лоск в сквере Дома милосердия. На помощь позвали учащихся местной воскресной школы, чтобы собственным примером показать детям: красота в созидании.

Александра Гончарова, секретарь центрального комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:

Сейчас у них горят глаза для того, чтобы что-то делать. И, как отметила сейчас девочка Алиса, она сказала: «Не переживайте, у нас все получится, мы же вместе. А вместе мы можем многое».

Обратить внимание на благотворительность – идея челленджа 3D-веломарафона «Дорогой добрых дел». Он 19 сентября колесил по столице. К участникам движения присоединился и настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный. Традиционную рясу он сменил на байк-обмундирование.

– Часто ли вы катаетесь по белорусским дорогам, по минским? Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Часто, но всегда маскируюсь. Сейчас вы меня выдаете, теперь все меня будут узнавать.

Во дворе храма-памятника волонтеры украсили фасад трансформаторной подстанции и превратили ее в современный арт-объект. Так подвели итоги акции по восстановлению святынь Беларуси в 2018 году.

Началась она еще в 2013-м, и с тех пор почти полторы тысячи культовых объектов по всей стране стали краше. В Год малой родины акцент волонтеры сделали на восстановлении целебных источников. Полторы сотни родников: привели в порядок территорию, создали места для отдыха, в дар с собой привезли кувшины с родниковой водой.

Анастасия Лукьянович, волонтер отряда «Доброе сердце»:

Мы благоустроили территорию вокруг родника, также установили две лавочки и посетил старожила деревни, который рассказал нам историю этого родника и поделился информацией о том, какими целебными свойствами он обладает.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь центрального комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:

Мы не останавливаемся, мы движемся дальше. И дальше будем продолжать развивать наш проект – восстанавливать святыни самые разные, в том числе природные, по всей стране. Конечно же, важно заниматься озеленением. Если пословица «мужчина должен посадить дерево», мы считаем, что активист БРСМ должен посадить парк.