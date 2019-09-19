Прямой эфир

Полторы сотни благоустроенных источников. БРСМ подытожил акцию «Восстановление святынь. Родники Беларуси»

19 сентября 2019 20:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Дорогами добрых дел». 3D-веломарафон с таким названием собрал в столице активную молодежь со всех регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Маршрут пролегал по культовым и историческим местам Минска. Полсотни активистов заложили в сквере Дома милосердия аллею хвойных деревьев, а также помогли благоустроить двор у Храма-памятника в честь Всех Святых. Эта инициатива завершила благотворительную акцию «Восстановление святынь. Родники Беларуси».

Корреспондент Вероника Гришкова провела день с волонтерами.

Полторы сотни благоустроенных источников. БРСМ подытожил акцию «Восстановление святынь. Родники Беларуси»-1

Алиса, ну что? Лопаты есть? Перчатки есть? Пойдем сажать? Идем!

Полторы сотни благоустроенных источников. БРСМ подытожил акцию «Восстановление святынь. Родники Беларуси»-4

Для пятилетней Алисы это первое посаженное дерево, и, по мнению волонтера со стажем Александры, точно не последнее. Сегодня она и еще полсотни активистов союза молодежи со всей страны наводили лоск в сквере Дома милосердия. На помощь позвали учащихся местной воскресной школы, чтобы собственным примером показать детям: красота в созидании. 

Полторы сотни благоустроенных источников. БРСМ подытожил акцию «Восстановление святынь. Родники Беларуси»-7

Александра Гончарова, секретарь центрального комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:
Сейчас у них горят глаза для того, чтобы что-то делать. И, как отметила сейчас девочка Алиса, она сказала: «Не переживайте, у нас все получится, мы же вместе. А вместе мы можем многое».

Полторы сотни благоустроенных источников. БРСМ подытожил акцию «Восстановление святынь. Родники Беларуси»-10

Обратить внимание на благотворительность – идея челленджа 3D-веломарафона «Дорогой добрых дел». Он 19 сентября колесил по столице. К участникам движения присоединился и настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный. Традиционную рясу он сменил на байк-обмундирование.

Полторы сотни благоустроенных источников. БРСМ подытожил акцию «Восстановление святынь. Родники Беларуси»-13

– Часто ли вы катаетесь по белорусским дорогам, по минским?

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Часто, но всегда маскируюсь. Сейчас вы меня выдаете, теперь все меня будут узнавать.

Полторы сотни благоустроенных источников. БРСМ подытожил акцию «Восстановление святынь. Родники Беларуси»-16

Полторы сотни благоустроенных источников. БРСМ подытожил акцию «Восстановление святынь. Родники Беларуси»-18

Во дворе храма-памятника волонтеры украсили фасад трансформаторной подстанции и превратили ее в современный арт-объект. Так подвели итоги акции по восстановлению святынь Беларуси в 2018 году.

Полторы сотни благоустроенных источников. БРСМ подытожил акцию «Восстановление святынь. Родники Беларуси»-21

Началась она еще в 2013-м, и с тех пор почти полторы тысячи культовых объектов по всей стране стали краше. В Год малой родины акцент волонтеры сделали на восстановлении целебных источников. Полторы сотни родников: привели в порядок территорию, создали места для отдыха, в дар с собой привезли кувшины с родниковой водой. 

Полторы сотни благоустроенных источников. БРСМ подытожил акцию «Восстановление святынь. Родники Беларуси»-24

Анастасия Лукьянович, волонтер отряда «Доброе сердце»:
Мы благоустроили территорию вокруг родника, также установили две лавочки и посетил старожила деревни, который рассказал нам историю этого родника и поделился информацией о том, какими целебными свойствами он обладает.

Полторы сотни благоустроенных источников. БРСМ подытожил акцию «Восстановление святынь. Родники Беларуси»-27

Дмитрий Воронюк, первый секретарь центрального комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»:
Мы не останавливаемся, мы движемся дальше. И дальше будем продолжать развивать наш проект – восстанавливать святыни самые разные, в том числе природные, по всей стране. Конечно же, важно заниматься озеленением. Если пословица «мужчина должен посадить дерево», мы считаем, что активист БРСМ должен посадить парк.

Полторы сотни благоустроенных источников. БРСМ подытожил акцию «Восстановление святынь. Родники Беларуси»-30

Вероника Гришкова, корреспондент:
Храм-памятник в честь Всех Святых стал центром еще одной масштабной патриотической акции. Молодежь со всей Беларуси привозит сюда в капсулах землю с мест боевых сражений, гибели мирного населения и самых знаковых мест Великой Отечественной войны. 9 мая, в день 75-летия Великой Победы, эти капсулы будут переданы в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых как символ того, что Беларусь помнит. 

Полторы сотни благоустроенных источников. БРСМ подытожил акцию «Восстановление святынь. Родники Беларуси»-33

# БРСМ # общество # Александра Гончарова # Федор Повный # Анастасия Лукьянович # Дмитрий Воронюк # Вероника Гришкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Этим людям выпала изумительная возможность»: что говорит нумерология о свадьбах в день трёх девяток
19 сентября 2019 19:27

«Этим людям выпала изумительная возможность»: что говорит нумерология о свадьбах в день трёх девяток

Александр Лукашенко о скандале в гомельской школе: «Взяли и наказали этого бедного учителя»
19 сентября 2019 19:05

Александр Лукашенко о скандале в гомельской школе: «Взяли и наказали этого бедного учителя»

«Три девятки принесут удачу». Почему молодожёны выбирают для свадьбы даты с красивым сочетанием цифр
19 сентября 2019 14:52

«Три девятки принесут удачу». Почему молодожёны выбирают для свадьбы даты с красивым сочетанием цифр