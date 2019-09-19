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«Мама, это как радуга». Необычные скамейки появились возле слуцкой библиотеки

19 сентября 2019 21:09
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Новости Беларуси. «Чтение в формате open-air». Около Слуцкой районной центральной библиотеки установили оригинальные скамейки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Мама, это как радуга». Необычные скамейки появились возле слуцкой библиотеки-1

Первый раз их креативно покрасили еще в августе, однако потом решили доработать. Сейчас скамейки выглядят, словно библиотечные полки. Здесь можно найти названия произведений белорусского и зарубежной литературы.

«Мама, это как радуга». Необычные скамейки появились возле слуцкой библиотеки-4

Ребенок мой, когда в первый раз увидел, сказал: мама, это как радуга – очень красиво! Интересно.

«Мама, это как радуга». Необычные скамейки появились возле слуцкой библиотеки-7

Людмила Гуринович, директор Слуцкой районной центральной библиотеки:
Год назад мы делали опрос «100 лучших книг – выбор случчан». Благодаря этому опросу случчане очень активно отзывались: мы выходили на площадки города, там проводили опрос, читатели в библиотеку приходили, оставляли свои пожелания, отзывы, самые любимые книги. И вот на этих четырех скамейках возле библиотеки отражены их пожелания.

«Мама, это как радуга». Необычные скамейки появились возле слуцкой библиотеки-10

Организаторы проекта надеются: взяв книгу в библиотеке, читатели смогут получить от нее удовольствие сразу здесь, на свежем воздухе. Также на каждую скамейку нанесен QR-код, который направляет в социальные сети библиотеки. А еще здесь можно отыскать всю информацию о книжных новинках.

# Библиотеки в Беларуси # общество # Людмила Гуринович # Фотофакт

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