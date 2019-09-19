«Мама, это как радуга». Необычные скамейки появились возле слуцкой библиотеки

Новости Беларуси. «Чтение в формате open-air». Около Слуцкой районной центральной библиотеки установили оригинальные скамейки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первый раз их креативно покрасили еще в августе, однако потом решили доработать. Сейчас скамейки выглядят, словно библиотечные полки. Здесь можно найти названия произведений белорусского и зарубежной литературы.

Ребенок мой, когда в первый раз увидел, сказал: мама, это как радуга – очень красиво! Интересно.

Людмила Гуринович, директор Слуцкой районной центральной библиотеки:

Год назад мы делали опрос «100 лучших книг – выбор случчан». Благодаря этому опросу случчане очень активно отзывались: мы выходили на площадки города, там проводили опрос, читатели в библиотеку приходили, оставляли свои пожелания, отзывы, самые любимые книги. И вот на этих четырех скамейках возле библиотеки отражены их пожелания.