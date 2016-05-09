Концерт и салют на Площади Победы: как минчане и гости столицы оценили праздник

Новости Беларуси. Каким был этот праздничный день в Беларуси? Мы подводим итоги 9 мая. В Минске эпицентром торжеств стала Площадь Победы. Несколько минут назад здесь завершился грандиозный концерт, а в небе над столицей прогремели залпы праздничного салюта. Как это было, расскажет и покажет моя коллега Александра Кулакова.

Александра Кулакова, корреспондент СТВ:

Если коротко резюмировать то, что мы сегодня вечером увидели на Площади Победы, то этот день войдет в историю как самый цветущий. Буквально полчаса назад над нашими головами взрывались цветущие залпы – 30 залпов. И у каждого есть свое название. В честь цветов, которые распускаются весной. В этом году впервые вынесли салютные установки в самое сердце Минска – в парк им. Горького и парк им. Янки Купалы. Лучше об этом не говорить – лучше посмотреть, как это все было.