Прямой эфир

Уникальная экотропа «Бацькавы сцяжынкі» открылась в Оршанском районе

17 августа 2026 08:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Оршанские лесоводы создали новый экомаршрут «Бацькавы сцяжынкі» рядом с малой родиной Президента – аналогов ему в Витебской области нет. Тропа протяженностью более километра проходит в лесу за деревней Химы, на границе с агрогородком Александрия Шкловского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальная экотропа «Бацькавы сцяжынкі» открылась в Оршанском районе-2

Над проектом коллектив лесхоза работал два месяца – каждая локация продумана до мелочей. Гости могут пройтись по «босоногой тропе» с разными природными текстурами, поиграть в лесной боулинг, гигантские крестики-нолики, шашки и дженгу, покачаться на деревянных качелях и прокатиться на карусели. Есть зоны для пикников с беседками.

Уникальная экотропа «Бацькавы сцяжынкі» открылась в Оршанском районе-4

Мне очень понравилось ходить босиком. И на качелях.

Уникальная экотропа «Бацькавы сцяжынкі» открылась в Оршанском районе-6

Интересно это, необычно. Здорово, что тут это все придумали и сделали.

Уникальная экотропа «Бацькавы сцяжынкі» открылась в Оршанском районе-8

Вячеслав Крыштахович, помощник лесничего Оршанского лесхоза:
Решили сделать не как у всех, чтобы не только вывески, чтобы дети могли развиваться, был интерактив, чтобы можно было взаимодействовать с природой. Мы, конечно, не ожидали, что у нас вообще получится. Это был эксперимент, но тяжкими трудами, ручной работой всего лесхоза и лесничеств всех мы сделали экологическую тропу. 

Особый интерес вызывает локация «Музыка леса»: на стенде – образцы пород деревьев, которые при ударе молоточком издают разные звуки. В конце маршрута расположена «Кукушкина почта» для отзывов, а вдоль тропы установлены таблички с законами леса.

# Экология # Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
В Академии МВД состоялся традиционный спортивный праздник для первокурсников
17 августа 2026 08:31

В Академии МВД состоялся традиционный спортивный праздник для первокурсников

Как отличить усталость от эмоционального выгорания? Узнали у психолога
17 августа 2026 08:20

Как отличить усталость от эмоционального выгорания? Узнали у психолога

Помочь может каждый! Рассказываем, как принять участие в проекте «В школу с Добрым Сердцем»
17 августа 2026 08:03

Помочь может каждый! Рассказываем, как принять участие в проекте «В школу с Добрым Сердцем»