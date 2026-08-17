Уникальная экотропа «Бацькавы сцяжынкі» открылась в Оршанском районе

Оршанские лесоводы создали новый экомаршрут «Бацькавы сцяжынкі» рядом с малой родиной Президента – аналогов ему в Витебской области нет. Тропа протяженностью более километра проходит в лесу за деревней Химы, на границе с агрогородком Александрия Шкловского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над проектом коллектив лесхоза работал два месяца – каждая локация продумана до мелочей. Гости могут пройтись по «босоногой тропе» с разными природными текстурами, поиграть в лесной боулинг, гигантские крестики-нолики, шашки и дженгу, покачаться на деревянных качелях и прокатиться на карусели. Есть зоны для пикников с беседками.

Интересно это, необычно. Здорово, что тут это все придумали и сделали.

Вячеслав Крыштахович, помощник лесничего Оршанского лесхоза:

Решили сделать не как у всех, чтобы не только вывески, чтобы дети могли развиваться, был интерактив, чтобы можно было взаимодействовать с природой. Мы, конечно, не ожидали, что у нас вообще получится. Это был эксперимент, но тяжкими трудами, ручной работой всего лесхоза и лесничеств всех мы сделали экологическую тропу.

Особый интерес вызывает локация «Музыка леса»: на стенде – образцы пород деревьев, которые при ударе молоточком издают разные звуки. В конце маршрута расположена «Кукушкина почта» для отзывов, а вдоль тропы установлены таблички с законами леса.