В Академии МВД состоялся традиционный спортивный праздник для первокурсников

Первое серьезное испытание на прочность, где важна не личная выносливость, а плечо товарища. В Академии МВД Беларуси прошел спортивный праздник для первокурсников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа соревнований – максимально насыщенная. Будущие офицеры состязались в футболе, волейболе, смешанных эстафетах и прыжках, а также перетягивании каната. Горячая поддержка родителей, приехавших поболеть за своих детей, сделала атмосферу праздника семейной.

Александр Астрейко, начальник Академии МВД Беларуси:

Две недели курсанты находились на нашем так называемом курсе молодого бойца. Они сегодня продемонстрируют те навыки, которые уже приобрели. Для родителей это возможность за две недели увидеть своих детей немножко с другой стороны. Конечно, название праздника сегодня – «Спортивный», но мы уверены, что будут только победители. Проигравших однозначно не будет

По итогам всех стартов сильнейшей стала команда факультета криминальной милиции. Второе место заняла сборная следственно-экспертного факультета. Замкнула тройку лидеров команда факультета милиции общественной безопасности. Этот день помог новобранцам почувствовать себя единым целым и проявить настоящий характер.