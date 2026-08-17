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В Академии МВД состоялся традиционный спортивный праздник для первокурсников

17 августа 2026 08:31
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Первое серьезное испытание на прочность, где важна не личная выносливость, а плечо товарища. В Академии МВД Беларуси прошел спортивный праздник для первокурсников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

В Академии МВД состоялся традиционный спортивный праздник для первокурсников-2

Программа соревнований – максимально насыщенная. Будущие офицеры состязались в футболе, волейболе, смешанных эстафетах и прыжках, а также перетягивании каната. Горячая поддержка родителей, приехавших поболеть за своих детей, сделала атмосферу праздника семейной.

В Академии МВД состоялся традиционный спортивный праздник для первокурсников-4

Александр Астрейко, начальник Академии МВД Беларуси:
Две недели курсанты находились на нашем так называемом курсе молодого бойца. Они сегодня продемонстрируют те навыки, которые уже приобрели. Для родителей это возможность за две недели увидеть своих детей немножко с другой стороны. Конечно, название праздника сегодня – «Спортивный», но мы уверены, что будут только победители. Проигравших однозначно не будет

По итогам всех стартов сильнейшей стала команда факультета криминальной милиции. Второе место заняла сборная следственно-экспертного факультета. Замкнула тройку лидеров команда факультета милиции общественной безопасности. Этот день помог новобранцам почувствовать себя единым целым и проявить настоящий характер.

# Академия МВД Республики Беларусь

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