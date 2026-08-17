Как отличить усталость от эмоционального выгорания? Узнали у психолога

Анна Бедрицкая, психолог:

Как отличить усталость от эмоционального выгорания? Действительно, современный человек подвержен колоссальному влиянию этих сигналов из окружающей действительности. Кажется, что все требуют нашего внимания, и это абсолютно правда. Психика переваривает все сигналы из окружающей действительности, эта многозадачность приводит к тому, что мы сильно устаем, а дальше выгораем. Чем же отличается усталость от выгорания? Первое – когда вы отдыхаете при эмоциональном выгорании нужны дополнительные ресурсы, чтобы отдохнуть. При простой усталости достаточно выспаться и иметь полноценный сон. Дело в том, что человек в состоянии эмоционального выгорания требует дополнительные силы, ему требуются дополнительные ресурсы для того, чтобы отдохнуть. Поэтому, если вы обнаружили, что даже после недели отдыха вы все равно чувствуете себя уставшей, пора бить тревогу.

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