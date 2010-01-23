Умышленное невыполнение решений судов в Беларуси будет грозить должникам уголовной ответственностью

Президент потребовал от органов юстиции большего содействия в защите прав граждан и государства.

Александр Лукашенко встретился с главой минюста – Виктором Головановым. Руководитель ведомства доложил об итогах работы адвакатуры, нотариальных контор и органов ЗАГС в минувшем году. Глава государства дал свою оценку: удовлетворительно. И особо указал на необходимость расширения в стране сферы нотариата. А также повышения статуса работников правоохранительной системы.

Виктор Голованов, министр юстиции Республики Беларусь:

– Глава государства сказал, что надо повышать ответственность должников при выполнении ими решений судов и иных органов, в частности, должников, которые умышленно не исполняют решение судов. В результате чего законные интересы других лиц должным образом не защищаются, интересы государства, предприятий тоже страдают. В этой связи, будет усилена, в том числе и уголовная ответственность лиц, которые умышленно не выполняют решение судов и иных органов. Президент сказал, что надо в дальнейшем повышать статус судебных исполнителей, как представителей государственной власти на местах. Упорядочить форменную одежду. Будут введены соответствующие знаки отличия.

Минюст, отметил Александр Лукашенко, в рамках своей компетенции, должен в целом проявлять большую инициативу и влияние в правовой сфере. Перед прокуратурой, судами и другими юридическими органами стоит задача максимально выполнять возложенные на них обязанности по защите прав и свобод граждан. Президент также сегодня одобрил предложение разработать в стране программу государственных архивов.