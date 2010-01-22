Белорусские архитекторы продолжают поиск идей для создания лучшей мемориальной композиции

Из 25 участников первого конкурсного этапа победителя так и не выбрали.

Второй шанс сотворить символичный шедевр у начинающих мастеров и профи появился уже сегодня. Презентовать жюри макеты своих работ можно будет до апреля. Оценят конкурсантов историки, скульпторы, художники и археологи.

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ УСТРОИЛИ «ИНФОРМАЦИОННУЮ ТЕРАПИЮ» ДЛЯ РУКОВОДСТВА ЗАВОДСКОГО РАЙОНА

В течение часа к трибуне конференцзала 10-й городской клинической больницы не переставали передавать конверты с вопросами. Как улучшить качество воды, как будет выглядеть клиника через несколько лет, как застроится ближайшая территория – сегодня для медиков расставили все точки над «и».

СТОЯНКИ ПУСТУЮТ: ПОСТОЯТЬ НЫНЧЕ СЛИШКОМ ДОРОГО

Это не футбольное поле, а новая стоянка для машин. Мест для ночлега стало больше. Автолюбители Заводского района побогатели сразу на четыре парковки и три стоянки. Более чем две тысячи машин прописались на пересечении МКАД и улицы Автомагистральной, а также на улице Кабушкина. А вот на этой стоянке на Радиальной могли бы найти свое место под солнцем сразу 400 авто. Только вот желающих мало. Постоять сутки нынче стоит 3,5 тысячи рублей. Есть и абонемент на 52 тысячи. С такой ценой согласны далеко не все. Отсюда – пустующие стоянки, но – забитые до отказа дворы.

21 ЯНВАРЯ В ИСТОРИИ МИНСКА

91 год назад Городской совет отменил изучение латинского языка в школе и балльную систему оценок. В 1939 в Минске была основана Государственная картинная галерея, ныне – Национальный художественный музей. А ровно 45 лет назад на улице Коммунистической открылся первый в республике Дворец бракосочетаний. Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в нашем традиционном опросе.

УЧАСТНИКИ ТРАДИЦИОННОГО ОПРОСА