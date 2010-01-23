Видео. Скандальные звезды интернета

Нередко всемирная сеть может дать повод для всемирного скандала. На днях это случилось с британской спортсменкой в Швейцарии на кубке мира по бобслею.

На старте у Джилиан Кук лопнул по шву специальный обтягивающий костюм. Этот конфуз сейчас привлек к британской паре даже больше внимания, чем в прошлом году, когда они взяли золото. На соревнованиях девушки заняли седьмое место, а вот на популярном видеоресурсе ролик с инцидентом посмотрели почти полтора миллиона человек. Аудитория для бобслея – запредельная.

Порноролик, выложенный в Интернет, поставил крест на карьере россиянки Юлии Яловициной. Она претендовала на «Лучшую работу в мире». Такой конкурс меньше года назад проводила австралийская туристическая компания. Зарплата в 100 тысяч за 6 месяцев и проживание на острове. Обнаженную личную жизнь организаторы сочли неподобающей.

В сентябре 2007 года мэр Харькова Михаил Добкин стал скандальной звездой интернета. Неизвестный «автор» выложил на суперпопулярном глобальном социальном сервисе ролик. На видео – процесс записи обращения Добкина к избирателям во время выборов мэра Харькова. С нецензурщиной. За неполных 20 часов после размещения на сайте ролик просмотрели более 100 тысяч посетителей, он сразу попал в топ-десятку. Сам мэр назвал это происками политических конкурентов. Потом доказали, скандальный ролик – умело смонтированная нарезка.

Получается, что интернет не всегда может стать средством продвижения себя и своих идей. Особенно если кто-то выдвигает человека в паутину против воли. Ведь не все оценивают конфузы и неудачное фото как пиар. Неважно кто вы – один клик может поставить крест на целой карьере.

Наталья Бреус, Андрей Дук, телекомпания СТВ.