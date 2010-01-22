За брошенный во дворе автохлам – штраф 700 тысяч рублей

Этот грузовик уже заждался своего хозяина.

И не только этот. Места несогласно купленным билетам здесь заняли сразу три грузовика и две легковушки. Неказистый вид авто не только мозолит глаза местным жителям, но и занимает стоянку. По нашему вызову прибыла госавтоинспекция и сразу выдвинула свою теорию.

Александр Донсков, старший инспектор ГАИ Заводского района г. Минска

— По всей видимости, эти машины используются как база хранения.

Местные жители теорию ГАИ подтверждают. Уже сегодня владельцев попросят удалиться с парковки. Кто не согласен – штраф – 700 тысяч.

Сергей Коледа, инспектор ГАИ Заводского района Минска:

Владельцы данных транспортных средств установлены. Один наш –из Минска, другой – из Барановичей.

Если за грузовыми машинами не заржавеет, то с легковыми разберется местное ЖРЭО. От местных жителей нужна лишь заявка. И если владелец не будет найден, машину эвакуируют.

