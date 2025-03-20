Умные решения для прогрессивной страны – в Парке высоких технологий прошёл хакатон

Умные решения для прогрессивной страны. Студенты, магистранты и аспиранты белорусских вузов съехались в Парк высоких технологий, чтобы принять участие в хакатоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году главная тема интеллектуального батла – «Интернет вещей». 200 участников в составе 40 команд разрабатывали приложения для упрощения бытовой жизни людей: как дома, так и на работе. Молодые люди в своих проектах коснулись тем уличного освещения, взаимодействия умных устройств, контроля состояния вагонов на железной дороге и даже позаботились о здоровье животных. Победитель прошлогоднего хакатона в этот раз представил жюри новую идею в сфере ЖКХ.

Антон Косенко, студент Белорусского государственного университета, участник хакатона:

Мы разработали мобильное приложение, которое позволяет сотрудникам, например, «Минскводоканала», отслеживать показания со счетчиков воды с помощью мобильного устройства. То же самое мобильное приложение сделали для жителей, чтобы они могли, например, бабушка зашла в мобильный телефон, спросила «Алиса, подскажи мне, что там по воде?» Она ему рассказала, она по номеру передала. Формат хакатона предусматривает предварительную самостоятельную работу команд, лекции менторов. В финале IT-соревнований участники презентуют идею экспертам. Задумки, которые жюри посчитает лучшими, получат право быть реализованными.