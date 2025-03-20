Беларусь и Кыргызстан подписали дорожную карту на 2025-2027 годы

Беларусь заинтересована расширять взаимодействие с Кыргызской Республикой. Так, 20 марта заместитель премьер-министра Анатолий Сивак и заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев подписали план мероприятий по развитию сотрудничества между двумя странами на ближайшие три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи. Документ должен поспособствовать дальнейшему наращиванию объемов взаимной торговли и реализации перспективных проектов в различных сферах. Дорожная карта включает порядка 80 мероприятий, в том числе по развитию двусторонней торговли товарами и услугами, сотрудничеству в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и здравоохранения, пищевой и легкой промышленности.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Сторонами разработан серьезный системный документ, который содержит максимально прикладные мероприятия, направленные на активизацию сотрудничества как в торгово-экономической, так и в научно-технической и гуманитарной сферах в других областях. Хочу заверить вас, что белорусская сторона ответственно подойдет к его исполнению. Мы дорожим двусторонними отношениями с Кыргызстаном, которые являются для нас важным торгово-экономическим партнером Центральной Азии.

Сегодня взаимодействие Беларуси и Кыргызстана развивается в позитивном русле. Республика является надежным и значимым партнером нашей страны в торгово-экономической сфере. Основу белорусских поставок формируют молочные и мясные продукты, тракторы и седельные тягачи, лекарственные средства, строительные изделия. Так, по итогам 2024 года, товарооборот между странами превысил 190 миллионов долларов. В ближайшие пять лет страны намерены довести объем взаимной торговли до полумиллиарда.