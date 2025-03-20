Более 2100 транспортных средств стоят в очередях на границе с ЕС

Более 2 100 транспортных средств стоят в очередях на границе с ЕС. Из них свыше полутора тысяч – большегрузы. Медленнее всего транспорт оформляют на литовском направлении. В пункте пропуска «Мядининкай» за сутки оформили лишь 16 % авто от возможного количества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чуть оперативнее, однако тоже вполсилы, работают сотрудники польского погранперехода «Кукурыки» – здесь пропустили 50 % машин. Сейчас в очереди простаивают без малого 600 грузовиков. На латвийском направлении также наблюдается скопление фур. Вынуждены терять время в очередях и водители легкового транспорта. Наиболее загруженным остается маршрут в Евросоюз через Польшу. На белорусской территории перед пунктом «Тересполь-Брест» находятся 525 авто.