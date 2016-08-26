Под «Купалинку» или по-европейски: как небанально провести свадьбу в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси пришла мода на оригинальные церемонии бракосочетания. Всё больше молодоженов желают скрепить свой союз узами брака на природе или с элементами аутентичности.

ЗАГСы идут навстречу пожеланиям – брак могут зарегистрировать хоть под водой, хоть в небе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый супружеский поцелуй под аккомпанемент «Купалинки». Ольга и Алексей своё бракосочетание решили сделать не как у всех. Но так, как было раньше – в белорусских деревнях. Взяли на прокат национальные костюмы себе и свидетелям, арендовали усадьбу в живописном месте и пригласили брачного регистратора.

Сценарий этой свадьбы написан в ЗАГСе – есть такая услуга. Все пожелания молодожёнов учитываются. Ольга и Алексей теперь знают по себе, как женились их прабабушки и прадедушки.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Телекомпания СТВ тоже вас поздравляет с такой красивой свадьбой. Ребята, как решили организовать свадьбу в белорусских традициях?

Ольга и Алексей Кивель:

Для нас, как молодежи, было интересно. Чтобы узнать традиции наши белорусские. Какое небо, солнце.

Могилевчане Карина и Юрий тоже захотели расписаться на природе. Мол, хорошее начало семейной жизни. На этом варианте настояла невеста, а муж решил с будущей женой не спорить.

Свадьба по-европейски сегодня тоже в тренде. Здесь нет марша Мендельсона, а только спокойная музыка, душевные пожелания и сплошная нежность.

Карина и Юрий Леньковы:

Мы очень довольны. Не так как у всех, особенно, по-европейски. Нам очень понравилось. Мы почувствовали себя действительно молодожёнами. Это было только для нас.

Кстати, белорусы стали более ответственно подходить к брачным узам. Согласно статистике, вырос средний возраст жениха и невесты. Увеличилось за последние 5 лет и число браков. Причём большинство всё-таки предпочитают традиционную свадьбу.

Жанна Захарова, начальник управления нотариата и ЗАГСов министерства юстиции Республики Беларусь:

Из всех регистраций браков у нас 60% – это с проведением торжественной регистрации. Это очень высокий показатель.

Молодожёны всегда ищут новые идеи. Уже были свадьбы на велосипедах и воздушных шарах, скрепляли свой союз женихи и невесты даже под водой.