В минском метро поезда с 27 августа начнут ходить чаще

Новости Беларуси. В минском метрополитене сокращаются интервалы движения поездов, составы начнут ходить чаще.

Так, с 27 августа на первой линии ждать придётся не 6, а 5 минут, в воскресенье – не 6,5, а 5,5 минут, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На второй линии интервалы также станут короче на 1 минуту: по субботам – с 6 до 5 минут, в воскресенье – с 7 до 6 минут.

В будние дни интервал движения по первой линии метро в утренний и вечерний часы пик составит 2 минуты вместо нынешних 2,5, на второй линии – 2, а не 3 минуты.