Мы видели, как делали хинкали, мы смотрели и пробовали: гости о фестивале грузинской кухни

Новости Беларуси. Лезгинка, 100-метровый стол еды и 20 тысяч гостей. В Верхнем городе проходит второй фестиваль грузинской кухни. Праздник посвящён сбору урожая. Гости могут познакомиться со всем многообразием вкусов горной страны.

На протяжении 5 часов шеф-повара обучают минчан секретам национальной кухни.

А на фуд-кортах у всех желающих есть возможность попробовать самые знаменитые блюда Грузии: хинкали, хачапури, чурчхеллу.

Причём дегустация проходит за огромным 100-метровым столом.

Особый восторг публики вызвало топтание винограда для приготовления вина. Атмосферу праздника дополняют национальные мотивы и грузинские танцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости фестиваля:

Беларусь и Грузия – это два народа, трудолюбивые и доброжелательные ко всем. Сохранена эта дружба между Грузией и Беларусью, это так важно!

Мы выросли на этих песнях. Это песни наши, мы их знаем, так что подпеваем, конечно. Это культура нам близкая, мы выросли в Советском союзе.

Мы видели, как делали хинкали. Мы смотрели и пробовали.